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01 жовтня 2020, четвер, 15:05 6
Суспільство 2020-10-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
Помер легендарний нападник донецького "Шахтаря" Сергій Ателькін

Помер легендарний нападник донецького "Шахтаря" Сергій Ателькін

Александр Савич
смерть футболіста, ФК Шахтар, Сергій Ателькін
Сергій Ателькін. Фото: ФК
Сергій Ателькін. Фото: ФК "Шахтар"

Слідом за повідомленням про те, що помер відомий український фотограф Віктор Марущенко, сьогодні, 1 жовтня, стало відомо про смерть легендарного футболіста донецького "Шахтаря" Сергія Ателькіна. Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Повідомляється, що Сергій Ателькін помер на 49-му році життя.

"Сергій Ателькін дебютував за "Шахтар" у 18-річному віці - в березні 1990 року в чемпіонаті СРСР з "Араратом" (1 : 0). У той день почалася велика кар'єра чудового нападника. У складі "гірників" Ателькін провів 265 матчів і забив 82 голи. Він на 8-му місці в рейтингу кращих бомбардирів в історії клубу. Вболівальники завжди поважали, цінували та будуть цінувати Ателькіна за справжній "шахтарський" характер і безмежну відданість своїй справі ", - повідомляється на сайті клуба.

Також Ателькін грав за італійський "Лечче" і португальську "Боавішту", після чого знову повернувся в "Шахтар".

Саме його гол на 97-й хвилині в матчі зі "Славією" вперше в історії вивів "Шахтар" в груповий етап Ліги чемпіонів.

"Після закінчення кар'єри Сергій Ателькін багато років працював в селекційному відділі "Шахтаря". Великий досвід у футболі допомагав йому розглянути таланти, які з часом розкривалися в клубі, залучати перспективних гравців як в Академію, так і в першу команду.

ФК "Шахтар" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Ателькіна. Світла пам'ять ... ", - йдеться на сайті клубу.

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