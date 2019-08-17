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17 серпня 2019, субота, 18:10 8
Спорт 2019-08-17T19:07:19+03:00
Українські Новини
Парашутисти в небі підтримали Ломаченка перед боєм

Парашутисти в небі підтримали Ломаченка перед боєм

Ломаченко. Фото: прес-служба
Ломаченко. Фото: прес-служба "Інтер"

Українські парашутисти представили відеоролик на підтримку українського чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла. Ролик на своїй офіційній сторінці в Instagram розмістив сам Василь Ломаченко, подякувавши за підтримку.


Парашутисти стрибали з літака, тримаючи в руках спеціальні фото самого боксера і його батька і тренера Анатолія Ломаченка.

 

Поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні. Ломаченко вперше в кар'єрі буде боксувати відразу за три чемпіонські пояси. Українець захищатиме титули за версіями WBO і WBA, а також битиметься за вакантний пояс за версією WBC.

Як повідомляли Українські Новини, Гарсія відклав бій з Ломаченко, щоб вписати своє ім'я в історію боксу.

Також стало відомо, що говорять на Заході про українського боксера: "він просто не з цього світу".

Раніше чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко переніс операцію на плечі. Він пошкодив плече 12 травня під час титульного поєдинку з венесуельцем Хорхе Линаресом. Ломаченко відчув пошкодження ще в другому раунді, але не хотів розчаровувати своїх уболівальників.

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