Парашутисти в небі підтримали Ломаченка перед боєм

Українські парашутисти представили відеоролик на підтримку українського чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла. Ролик на своїй офіційній сторінці в Instagram розмістив сам Василь Ломаченко, подякувавши за підтримку.



Парашутисти стрибали з літака, тримаючи в руках спеціальні фото самого боксера і його батька і тренера Анатолія Ломаченка.

Поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні. Ломаченко вперше в кар'єрі буде боксувати відразу за три чемпіонські пояси. Українець захищатиме титули за версіями WBO і WBA, а також битиметься за вакантний пояс за версією WBC.

Як повідомляли Українські Новини, Гарсія відклав бій з Ломаченко, щоб вписати своє ім'я в історію боксу.

Також стало відомо, що говорять на Заході про українського боксера: "він просто не з цього світу".



Раніше чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко переніс операцію на плечі. Він пошкодив плече 12 травня під час титульного поєдинку з венесуельцем Хорхе Линаресом. Ломаченко відчув пошкодження ще в другому раунді, але не хотів розчаровувати своїх уболівальників.