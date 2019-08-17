Парашутисти в небі підтримали Ломаченка перед боєм

Українські парашутисти представили відеоролик на підтримку українського чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла. Ролик на своїй офіційній сторінці в Instagram розмістив сам Василь Ломаченко, подякувавши за підтримку. Парашутисти стрибали з літака, тримаючи в руках спеціальні фото самого боксера і його батька і тренера Анатолія Ломаченка.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПодивитися цю публікацію в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n2 weeks to go 🌪🌪 Леонід Спасибі за чудове відео🔥 P. S. Про небо ще ніхто не розбився ... Але плющить воно багатьох. Бажаю що б всіх парашутистів плющило максимально довго👊🏻\r\nПублікація від LOMA (@lomachenkovasiliy) 16 Серп 2019 в 10:26 PDT\r\n\r\n \r\nПоєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні. Ломаченко вперше в кар'єрі буде боксувати відразу за три чемпіонські пояси. Українець захищатиме титули за версіями WBO і WBA, а також битиметься за вакантний пояс за версією WBC.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гарсія відклав бій з Ломаченко, щоб вписати своє ім'я в історію боксу.\r\nТакож стало відомо, що говорять на Заході про українського боксера: "він просто не з цього світу".Раніше чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко переніс операцію на плечі. Він пошкодив плече 12 травня під час титульного поєдинку з венесуельцем Хорхе Линаресом. Ломаченко відчув пошкодження ще в другому раунді, але не хотів розчаровувати своїх уболівальників.