підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Спорт
  • Бій Ломаченка та Лопеса може зірватися — суперник українця відмовився від гонорару
31 липня 2020, пʼятниця, 12:01 9
Спорт 2020-07-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Бій Ломаченка та Лопеса може зірватися — суперник українця відмовився від гонорару

Бій Ломаченка та Лопеса може зірватися — суперник українця відмовився від гонорару

Елизавета Кесельман
Бокс, Боксер, Василь Ломаченко, Боксерський поєдинок
Ломаченко. Фото: bigmir)net
Ломаченко. Фото: bigmir)net

Об'єднувальний бій двох чемпіонів легкої ваги Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, який уже переносили через коронавірус, може так і не відбутися через відмову суперника українця від запропонованого гонорару.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

Згідно з інформацією журналіста, американець відмовився від запропонованого гонорару в розмірі 1,2 млн доларів і вимагає набагато більше. Ломаченко погодився на гонорар у розмірі понад 3,25 млн доларів.

With the proposed date a little over 60 days away, Teofimo is resigned to defending his title against a different opponent, per sources. Can the fight be salvaged? https://t.co/FnCWG8Qzju

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 30, 2020

 

"До орієнтовної дати бою залишилося трохи більше 60 днів, і наші джерела повідомляють, що Теофімо змирився з захистом свого титулу проти іншого суперника. Чи є шанс врятувати бій Ломаченко - Лопес?" — написав інсайдер.

Передбачалося, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі (США). Ломаченко володіє поясами за версіями WBC Franchise, WBA і WBO. Лопес є чемпіоном за версією IBF.

Як повідомляли Українські Новини, Василь Ломаченко зайняв перше місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

До цього українець Василь Ломаченко і британець Люк Кемпбелл зустрілися в ніч з 31 серпня на 1 вересня в поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC. Українець переміг.

Більше новин про: Бокс Боксер Василь Ломаченко Боксерський поєдинок

Запланований на травень бій між Ломаченком та Лопе...
Один з найсильніших боксерів світу розбився в жахл...
Візерспун після гри в "баньки" з Усиком оголосив п...
Українець Ломаченко став кращим боксером у світі...
Заступника голови НБУ Холода звільнили
З серпня бізнес починає використовувати програмні РРО. Нові штрафи за порушення з РРО набирають чинності
Новини
У Львові закрили два дитсадки через захворювання вихователів на коронавірус 13:07
У Києві зареєстровано 110 нових випадків коронавірусу за добу 13:00
Без масок на уроках, але з температурним скринінгом персоналу. МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів в карантин 12:53
Справу про можливе "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" Порошенком ДБР закрило 12:31
У Київській області кількість хворих на коронавірус зросла на 45 осіб за добу 12:30
більше новин
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус 09:30 Інфографіка
МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера 12:40
більше новин
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok