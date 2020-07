Бій Ломаченка та Лопеса може зірватися — суперник українця відмовився від гонорару

Об'єднувальний бій двох чемпіонів легкої ваги Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, який уже переносили через коронавірус, може так і не відбутися через відмову суперника українця від запропонованого гонорару.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

Згідно з інформацією журналіста, американець відмовився від запропонованого гонорару в розмірі 1,2 млн доларів і вимагає набагато більше. Ломаченко погодився на гонорар у розмірі понад 3,25 млн доларів.

With the proposed date a little over 60 days away, Teofimo is resigned to defending his title against a different opponent, per sources. Can the fight be salvaged? https://t.co/FnCWG8Qzju

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 30, 2020

"До орієнтовної дати бою залишилося трохи більше 60 днів, і наші джерела повідомляють, що Теофімо змирився з захистом свого титулу проти іншого суперника. Чи є шанс врятувати бій Ломаченко - Лопес?" — написав інсайдер.

Передбачалося, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі (США). Ломаченко володіє поясами за версіями WBC Franchise, WBA і WBO. Лопес є чемпіоном за версією IBF.

До цього українець Василь Ломаченко і британець Люк Кемпбелл зустрілися в ніч з 31 серпня на 1 вересня в поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC. Українець переміг.