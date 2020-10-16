підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 16:08 8
Суспільство 2020-10-16T17:00:01+03:00
Українські Новини
Один з трамвайних маршрутів у Києві закриють на кілька днів

Один з трамвайних маршрутів у Києві закриють на кілька днів

Александр Савич
Трамвай, громадський транспорт, трамвайний маршрут
Трамвай №1. Фото: thekievtimes.ua
Трамвай №1. Фото: thekievtimes.ua

Стало відомо, що в столиці трамвай №1 припинить курсування на кілька днів після того, як стало відомо, що в Києві двоє підлітків намагалися задушити чоловіка в трамваї через зауваження про маску. Про це повідомляє Telegram-канал "Зміни руху Київпастранс".

Рух трамвая №1 закриють у зв'язку з ремонтними роботами.

"17 і 18 жовтня з 10:00 до 20:00, 18 і 19 жовтня з 00:01 до 05:00 рух трамваїв маршруту №1 закривається.

Тривають післяосадочні ремонтні роботи на нових трамвайних коліях по бульвару Кольцова.

Рух трамвайного маршруту №3 "Станція "Ромена Роллана" - станція "Старовокзальна" залишиться без змін.

Просимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомляють в Київпастранс.

Як повідомляли Українські новини, на вулиці Бульварно-Кудрявській в Києві частково обмежили рух до 27 жовтня у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття.

Також раніше в столиці дорожньо-транспортна пригода на трамвайних коліях на вулиці Глибочицькій зупинило рух більше десятка трамваїв.

Більше новин про: Трамвай громадський транспорт трамвайний маршрут

У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
Новини
Громадські організації розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування 17:12
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
У Кличка виділили 1,3 млн гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на виборчі дільниці 16:28
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
На виборах в Одеську облраду в ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Довіряй справам" виріс рейтинг у жовтні 16:22
більше новин
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ 13:31
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети 14:24
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук 11:05
більше новин
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok