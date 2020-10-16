Один з трамвайних маршрутів у Києві закриють на кілька днів

після того, як стало відомо, що в Києві двоє підлітків намагалися задушити чоловіка в трамваї через зауваження про маску . Стало відомо, що в столиці трамвай №1 припинить курсування на кілька днів Про це повідомляє Telegram-канал "Зміни руху Київпастранс".

Рух трамвая №1 закриють у зв'язку з ремонтними роботами.

"17 і 18 жовтня з 10:00 до 20:00, 18 і 19 жовтня з 00:01 до 05:00 рух трамваїв маршруту №1 закривається.

Тривають післяосадочні ремонтні роботи на нових трамвайних коліях по бульвару Кольцова.

Рух трамвайного маршруту №3 "Станція "Ромена Роллана" - станція "Старовокзальна" залишиться без змін.

Просимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомляють в Київпастранс.

Як повідомляли Українські новини, на вулиці Бульварно-Кудрявській в Києві частково обмежили рух до 27 жовтня у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття.

Також раніше в столиці дорожньо-транспортна пригода на трамвайних коліях на вулиці Глибочицькій зупинило рух більше десятка трамваїв.

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