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12 жовтня 2020, понеділок, 18:28 5
Суспільство 2020-10-12T18:50:51+03:00
Українські Новини
Відмовилися одягати маски і намагалися задушити пасажира. У Києві підлітки напали на кондуктора трамвая

Відмовилися одягати маски і намагалися задушити пасажира. У Києві підлітки напали на кондуктора трамвая

Александр Савич
Маски, Трамвай, Кондуктор, Київ, підлітки, Інцидент

Слідом за інформацією про те, що в Києві водій маршрутки грубо виштовхав дівчину, яка хотіла розплатитися монетами, з маршрутки, стало відомо, що сьогодні, 12 жовтня, в Києві двоє підлітків напали на кондуктора і пасажирів трамвая і влаштували в трамваї погром. Про це повідомляє Big Kyiv.

Так, повідомляється, що в столиці біля станції метро "Чернігівська" двоє школярів 13-15 років розбили трамвай і напали на його пасажирів. Через інцидент рух на вулиці Гната Хоткевича тривалий час було заблоковано.

Очевидці повідомляють, що інцидент почався через відмову підлітків надіти маски в громадському транспорті. Конфлікт перетворився в акт вандалізму: підлітки почали бити кондуктора і вибивати вікна у вагоні.

Пасажира, який також просив підлітків надіти маски, вони покусали й, як стверджується очевидцями, намагалися задушити.

Підлітків затримали патрульні поліцейські, які в момент інциденту проїжджали повз.

 

Як повідомляли Українські новини, у Києві водій маршрутки не захотів везти пенсіонерку за пенсійним посвідченням і виніс її з автобуса.

Також в липні два хлопці викрали маршрутку і катали на ній по Києву.

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