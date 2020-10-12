Відмовилися одягати маски і намагалися задушити пасажира. У Києві підлітки напали на кондуктора трамвая

Слідом за інформацією про те, що в Києві водій маршрутки грубо виштовхав дівчину, яка хотіла розплатитися монетами, з маршрутки, стало відомо, що сьогодні, 12 жовтня, в Києві двоє підлітків напали на кондуктора і пасажирів трамвая і влаштували в трамваї погром. Про це повідомляє Big Kyiv. Так, повідомляється, що в столиці біля станції метро "Чернігівська" двоє школярів 13-15 років розбили трамвай і напали на його пасажирів. Через інцидент рух на вулиці Гната Хоткевича тривалий час було заблоковано. Очевидці повідомляють, що інцидент почався через відмову підлітків надіти маски в громадському транспорті. Конфлікт перетворився в акт вандалізму: підлітки почали бити кондуктора і вибивати вікна у вагоні. Пасажира, який також просив підлітків надіти маски, вони покусали й, як стверджується очевидцями, намагалися задушити. Підлітків затримали патрульні поліцейські, які в момент інциденту проїжджали повз. Подивитися цю публікацію в Instagram Школярі влаштували бійку в трамваї і мало не задушили чоловіка 🤦♀️ Очевидці кажуть, що підлітки років 13-15 вибили вікно в трамваї. Їх затримала поліція 👮♀️ Публикация от Bеликий Київ (@big_kyiv) 12 Окт 2020 в 6:50 PDT Як повідомляли Українські новини, у Києві водій маршрутки не захотів везти пенсіонерку за пенсійним посвідченням і виніс її з автобуса. Також в липні два хлопці викрали маршрутку і катали на ній по Києву.