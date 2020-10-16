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  • У жовтні рейтинг кандидата в мери Одеси Труханова виріс до 48,1%, Скорика виріс до 19,2%, - опитування
16 жовтня 2020, пʼятниця, 15:57 10
Вибори 2020-10-16T17:00:02+03:00
Українські Новини
У жовтні рейтинг кандидата в мери Одеси Труханова виріс до 48,1%, Скорика виріс до 19,2%, - опитування

У жовтні рейтинг кандидата в мери Одеси Труханова виріс до 48,1%, Скорика виріс до 19,2%, - опитування

Елена Новикова
Геннадій Труханов, Мер Одеси, Вибори в мери
Соціологічне опитування. Фото: 5.ua
Соціологічне опитування. Фото: 5.ua

Згідно з жовтневим опитуванням Української соціологічної групи, рейтинг кандидата в мери Одеси на місцевих виборах-2020 чинного мера Геннадія Труханова виріс на 2,7 процентних пунктів до 48,1%, депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Миколи Скорика виріс на 0,3 п.п. до 19,2%.

Про це свідчать результати опитування.

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Також згідно з опитуванням 9% респондентів готові проголосувати за відомого коміка Олега Філімонова ("Слуга народу"), 6,5 % - за ексдепутата Ради Сергія Ківалова ("Українська морська партія Ківалова"), 5,4% - за Петра Обухова ("Європейська солідарність"), 4,2% - за колишнього мера (1994-1998 роки, 2005-2010 року) Едуарда Гурвіца, 2,7% - за Євгена Червоненка ("Наш край"), решта кандидатів набирають менш як 2% голосів.

Опитування проводилося 4-10 жовтня серед 1 тис. повнолітніх респондентів (400 - жителів Одеси та 1 тис. - Одеської області) методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, 45,4% опитаних Української соціологічною групою у вересні жителів Одеси за Труханова, 18,9% - за Скорика на виборах мера.

Раніше повідомлялося про те, що Одеська міська територіальна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори мера Одеси, зареєструвавши 29 претендентів в мери.

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