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05 жовтня 2020, понеділок, 15:00 11
Вибори 2020-10-05T15:30:01+03:00
Українські Новини
Труханов і Скорик лідирують на виборах мера Одеси, - опитування

Труханов і Скорик лідирують на виборах мера Одеси, - опитування

Анна Рудык
Мер Одеси, Труханов Геннадій, вибори мера
Голосування. Фото: pixabay
Голосування. Фото: pixabay

45,4% респондентів, опитаних Української соціологічною групою серед жителів Одеси, проголосували б за чинного мера Геннадія Труханова, 18,9% - за депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Миколи Скорика на виборах мера Одеси.

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували із запропонованого списку, якби вибори відбувалися наступної неділі.

Серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, 45,4% проголосували б за Труханова ("Довіряй справам"), 23,3% - за Скорика ("Опозиційна платформа - за життя"), 9,1% - за Олега Філімонова ("Слуга народу"), 7,4% - за ексдепутата Ради Сергія Ківалова ("Українська морська партія Ківалова"), 5,2% - за Петра Обухова ("Європейська солідарність"), 4,9% - за ексдепутата Ради Дмитра Голубова (Інтернет партія), 2,9% - за колишнього мера (1994-1998 роки, 2005-2010 роки) Едуарда Гурвіца, 2,7 - Наталю Делієву ("Голос"), решта кандидатів набирають менш як 2% голосів.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 400 повнолітніх жителів Одеси методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, ОПЗЖ з великим відривом лідирує на виборах в Одеську облраду.

Також, згідно з даними опитування, ОПЗЖ лідирує на виборах в облраду Миколаївській області.

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