Хірург, безробітний і блогер: за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів

Одеська міська територіальна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори мера Одеси, зареєструвавши 29 претендентів в мери.

Про це Українським Новинам повідомила секретар комісії Валентина Карташова.

"Це все ухвали про реєстрацію (ті, що опубліковані на сайті), більше їх не буде", - сказала вона.

Згідно з даними постановами, в мери балотуються чинний мер Одеси Геннадій Труханов (партія "Довіряй справах"), колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Сергій Ківалов (Українська морська партія Сергія Ківалова), комік Олег Філімонов (від партії "Слуга народу").

Їм конкуренцію також складуть колишній мер Одеси (1994-1998, 2006-2010) Едуард Гурвіц (партія "Блок Едуарда Гурвіца"), депутат Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик ("Опозиційна платформа "), творець таксі" Бонд "Петро Обухів (" Європейська солідарність "), глава" Асоціації жінок України "і директор Першого благодійного театрального фонду Наталя Делієва ("Голос"), колишній голови Запорізької обласної державної адміністрації (2005-2007 роки) Євген Червоненко ("Наш край").

Серед кандидатів також: гендиректор юрфірми "Інтраст" Максим Болдін ("Перемога Пальчевського"), Сергій Варламов (безробітний, партія "Національний корпус"), колишній депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитро Голубов ("Блок Дмитра Голубова"), колишній чиновник одеської мерії Альберт Байжанов ("За права людини"), хірург Сергій Калинчук ("За майбутнє "). Крім цього, були зареєстровані самовисуванці: журналіст Олег Михайлик, блогер Станіслав Домбровський, Ігор Щербина, Вікторія Стоянова, Марія Труніна, Михайло Кузаконь, Моріс Ібрагім, Юрій Печерський.

Також зареєстровані кандидатами в мери Одеси однопрізвищники раннє озвучених кандидатів, а також відомих політиків або персонажів: Олександр Зеленський ("Циганська партії") і Олег Зеленський ("Молодь до влади"), Вадим Філімонов ("Нашої земля"), Олег Філімонов ("Стабільність і справедливість "), Олег Філімонов ("Студентська партія"), Олег Філімонов ("Зелені "), Михайло Володимирович Саакашвілі ("Блок Михайла Саакашвілі ") і Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера").

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні.

Раніше "Слуга народу" зареєструвала 32 тис. кандидатів на місцеві вибори.

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