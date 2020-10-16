Авіакомпаніям США дозволили літати через повітряний простір над Чорним морем під відповідальність України

В той час, як в серпні обмеження для американських цивільних експлуатантів на польоти через повітряний простір над Чорним морем Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) вирішила повністю зняти під відповідальність України. трафік в повітряному просторі України сповільнив падіння, обмеження для американських цивільних експлуатантів на польоти через повітряний простір над Чорним моремпід відповідальність України.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"З 27 жовтня 2020 Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США запланувала оновлення Спеціальних федеральних авіаційних правил (SFAR 113) про обмеження на польоти американськими експлуатантами в повітряному просторі під відповідальністю України", - сказано в ньому.

У документі зазначено, що Україна ввела дієві заходи щодо забезпечення безпеки польотів цивільної авіації в Сімферопольському районі польотної інформації, зокрема в міжнародному повітряному просторі, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні.

Як повідомляли Українськi Новини, у вересні в ЄС прийняли остаточне рішення щодо загальноєвропейського карантину і закриття кордонів через COVID-19.

З 15 червня Україна відновила міжнародні авіаперевезення.

У вересні Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA) схвалив збільшення Україною кількості авіаційних маршрутів над Чорним морем з 2 до 6.

З 2016 Кабінет Міністрів удосконалив порядок взаємодії щодо припинення протиправних дій повітряних суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних актів у повітряному просторі України.

З 27 серпня 2015 на підставі аналізу безпеки польотів (Safety Case) були впроваджені спеціальні процедури планування польотів та використання повітряного простору над відкритим морем в районі польотної інформації Сімферополь.

У березня 2014 Державіаслужба прийняла рішення про закриття повітряного простору над півостровом Крим.

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