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16 жовтня 2020, пʼятниця, 15:33 7
Зовнішня політика 2020-10-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
Авіакомпаніям США дозволили літати через повітряний простір над Чорним морем під відповідальність України

Авіакомпаніям США дозволили літати через повітряний простір над Чорним морем під відповідальність України

Елена Новикова
США, Авіакомпанії, авіапростір
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

В той час, як в серпні трафік в повітряному просторі України сповільнив падіння, обмеження для американських цивільних експлуатантів на польоти через повітряний простір над Чорним морем Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) вирішила повністю зняти під відповідальність України. 

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"З 27 жовтня 2020 Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США запланувала оновлення Спеціальних федеральних авіаційних правил (SFAR 113) про обмеження на польоти американськими експлуатантами в повітряному просторі під відповідальністю України", - сказано в ньому.

У документі зазначено, що Україна ввела дієві заходи щодо забезпечення безпеки польотів цивільної авіації в Сімферопольському районі польотної інформації, зокрема в міжнародному повітряному просторі, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні.

Як повідомляли Українськi Новини, у вересні в ЄС прийняли остаточне рішення щодо загальноєвропейського карантину і закриття кордонів через COVID-19.

З 15 червня Україна відновила міжнародні авіаперевезення.

У вересні Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA) схвалив збільшення Україною кількості авіаційних маршрутів над Чорним морем з 2 до 6.

З 2016 Кабінет Міністрів удосконалив порядок взаємодії щодо припинення протиправних дій повітряних суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних актів у повітряному просторі України.

З 27 серпня 2015 на підставі аналізу безпеки польотів (Safety Case) були впроваджені спеціальні процедури планування польотів та використання повітряного простору над відкритим морем в районі польотної інформації Сімферополь.

У березня 2014 Державіаслужба прийняла рішення про закриття повітряного простору над півостровом Крим.

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