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08 вересня 2020, вівторок, 13:54 10
Транспорт 2020-09-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Трафік у повітряному просторі України сповільнив падіння: за серпень скоротився на 56,3%

Трафік у повітряному просторі України сповільнив падіння: за серпень скоротився на 56,3%

Валерия Драгомирова
Авіапереліт, літаки, Авіатрафік
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

У серпні 2020 року авіатрафік у повітряному просторі України скоротився на 56,3% до 16 690 рейсів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні державного підприємства обслуговування повітряного руху "Украерорух", передають Українські Новини.

Згідно з ним, у серпні кількість внутрішніх рейсів скоротилася на 15,7% до 2 519 рейсів, міжнародних - на 50,4% до 8 249 рейсів, транзитних - на 68,2% до 5 922 рейсів.

Зокрема, українські авіакомпанії виконали 6 373 рейси, що на 45,5% менше, ніж в серпні минулого року, іноземні авіакомпанії виконали 10 317 рейсів (-61,1%).

Зазначається, що динаміка поступового відновлення авіатрафіку, яка спостерігалася в попередні місяці, істотно сповільниться протягом вересня через обмеження на перетин кордону для іноземних громадян.

При цьому Міжнародна асоціація повітряного транспорту недавно закликала уряди країн світу шукати шляхи відновлення авіаційної галузі і відкрити кордони, оскільки це істотно знижує попит на авіаперевезення і туристичні послуги, мобільність населення в цілому, що своєю чергою негативно позначається на світовій економіці.

Як повідомляли Українські Новини, 26 серпня Кабінет Міністрів заборонив в'їзд на територію України іноземців, крім окремих категорій, до 28 вересня.

У липні трафік у повітряному просторі України скоротився на 68,3%. З 15 червня Україна відновила міжнародні авіаперевезення.

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