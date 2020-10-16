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16 жовтня 2020, пʼятниця, 15:13 14
Суспільство 2020-10-16T17:15:03+03:00
Українські Новини
У Криму запаси води у водосховищах скоротилися до 15%: води не вистачить і на три місяці

У Криму запаси води у водосховищах скоротилися до 15%: води не вистачить і на три місяці

Ольга Фандорина
Водосховище, Вода в Криму
Крим. Фото: krymr.com
Крим. Фото: krymr.com

У включеному Криму запаси води в головних водосховищах тимчасово окупованих Криму і Севастополі не перевищують 15%. Про це повідомляє російське видання Нова газета.

"Запаси води в головних водосховищах Криму і Севастополя не перевищують 15%. Деякі, наприклад Міжгірне, пересохли, качати з них воду для населення неможливо ... З 64,2 млн кубометрів води в Чорноріченському водосховищі, яке живить місто-герой, фактично для використання залишилося тільки 9,8 млн кубів. тобто - 15% ", - говориться в публікації.

Повідомляється, що за даними" місцевої влади "Севастополя поки подачу води за графіком у житлові будинки вводити не планують. При цьому, ще влітку все садові товариства, де живуть десятки тисяч осіб, отримували воду з перебоями. Зараз під приводом осінньо-зимового сезону подавати її будуть 1-2 рази в тиждень.

"У пресслужбі "регіонального уряду" запевняють, що якщо опадів не буде, то води вистачить на 81 день", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, рівень забруднення найбільшої річки Салгир в межах Сімферополя в тисячу разів перевищує норму. Причина цього - каналізаційні стоки.

Тим часом секретар РНБО Данилов проти відновлення подачі води в Крим.

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