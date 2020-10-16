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16 жовтня 2020, пʼятниця, 14:36 9
Суспільство 2020-10-16T17:00:04+03:00
Українські Новини
Отримав 8 ударів ножем: Кличко розповів про стан волонтера партії УДАР, на якого напали в Києві

Отримав 8 ударів ножем: Кличко розповів про стан волонтера партії УДАР, на якого напали в Києві

Константин Долгий
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Ніж в руці. Фото: z-city.com.ua
Ніж в руці. Фото: z-city.com.ua

Міський голова столиці Віталій Кличко розповів про стан волонтера партії УДАР, на якого було скоєно напад чоловіком з ножем у середу, 14 жовтня.

Як передають Українські Новини, про це мер Києва повідомив під час свого традиційного онлайн-брифінгу.

"Постраждалого оперативно доставили в Київську лікарню № 17. Під час обстеження лікарі виявили 8 ножових поранень в різні частини тіла", - сказав Кличко.

За словами мера, лікарі змогли швидко прооперувати потерпілого і перевели в реанімаційне відділення. На сьогодні медики оцінюють стан волонтера як стабільний.

"Він прийшов до тями й вже може розмовляти", - додав Кличко.

Міський голова столиці також зазначив, що крім медиків добре зі своєю роботою справилися й поліціянти, які затримали зловмисника в день нападу.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу автомобіля колишнього учасника АТО і кандидата в депутати міської ради.

Тим часом колишній політв'язень Володимир Балух прийшов до тями після побиття.

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