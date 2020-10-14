Чоловік поранив ножем волонтера УДАРу в Києві

Чоловік поранив ножем волонтера партії УДАР в Києві, який роздавав агітаційні партійні газети. Про напад повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 14 жовтня, в Солом'янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії УДАР - молодого хлопця Станіслава, який роздавав на вулиці газети. Станіслав, учасник АТО, перебуває в критичному стані в реанімації однієї зі столичних лікарень", - повідомив Кличко.

Кличко наголосив, що, за словами свідків, волонтер поводився чемно, не дивлячись на агресивну поведінку перехожого.

"Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ніж і завдав проникаюче поранення в шию. Хлопця забрала "швидка". Зараз він в реанімації. Лікарі борються за його життя", - написав мер.

Наразі нападник затриманий, тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше народний депутат Гео Лерос заявив про домовленості партій УДАР, "Слуга народу" і "Батьківщина" про формування більшості в Київраді.

Також повідомлялося, що на місцевих виборах УДАР висунув в Київській області більше ніж 1,5 тис. кандидатів у 7 районах та майже 40 громадах.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини