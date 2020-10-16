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16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:47 11
Вибори 2020-10-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі обстріляли автомобіль кандидата в депутати міської ради

У Запоріжжі обстріляли автомобіль кандидата в депутати міської ради

Константин Долгий
Національна поліція України, Нацполіція, Запорізька область, Запоріжжя, Місцеві вибори, Стрільба, Місцеві вибори-2020
Пістолет. Фото: giphy.com
Пістолет. Фото: giphy.com

В Запоріжжі правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу автомобіля колишнього учасника АТО і кандидата в депутати міської ради у той час, як в Одесі затримали главу виборчої дільниці, яка мала намір купити голоси тисячі виборців.

Як передають Українські Новини, про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області.

Інцидент стався в четвер, 15 жовтня, близько 18:20, коли кандидат в депутати рухався на своєму автомобілі по вулиці Приватної. У цей момент в нього був здійснений постріл з невідомої зброї.

Повідомляється, що в результаті події ніхто не постраждав, було пошкоджено пасажирське вікно автомобіля кандидата в міську раду.

На місці працювали співробітники поліції, які змогли оперативно вийти на стрільця. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження. Також було встановлено, що стрілянина по автомобілю потерпілого велася з пневматичної гвинтівки.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, чоловік поранив ножем волонтера партії УДАР в Києві, який роздавав агітаційні партійні газети. За словами свідків, волонтер поводився чемно, не дивлячись на агресивну поведінку перехожого.

Тим часом користувачі соцмережі Facebook знайшли граматичні помилки на білбордах кандидатів від партії "Слуга народу" на місцеві вибори. Так, на агітаційних білбордах Тетяни Руденької в Житомирі виявили дві помилки в одному слові.

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