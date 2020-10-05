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05 жовтня 2020, понеділок, 15:09 4
Суспільство 2020-10-05T15:33:58+03:00
Українські Новини
Балух прийшов до тями після побиття

Балух прийшов до тями після побиття

Ольга Фандорина
побиття, Володимир Балух, Українські політв'язні
Володимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh
Володимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh

Колишній політв'язень Володимир Балух прийшов до тями після побиття. Про це заявила нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко в Facebook в понеділок, 5 жовтня.

"Нарешті хороші новини від лікарів В. Балуха: пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий. Дуже шкода, що Володя зараз в лікарні, а не у виборчій кампанії, він повинен був бути нашим фронтменом до Київської облради ", - додала депутат.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня після побиття Балух був доставлений в лікарню швидкої допомоги, де його прооперували. В результаті нападу колишній політв'язень отримав важку черепно-мозкову травму, крім того, у нього була зламана рука і ключиця.

Також повідомлялося, що вже в Київській міській клінічній лікарні, куди перевели Балуха, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів через складну нейрохірургічну операцію, яку він переніс.

Крім того, 18 вересня, в Києві затримали підозрюваного в побитті Володимира Балуха. Ним виявився чоловік 1988 року народження. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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