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16 жовтня 2020, пʼятниця, 14:10 11
Зовнішня політика 2020-10-16T17:15:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського пояснили ініціативу про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом

У Зеленського пояснили ініціативу про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом

Валерия Драгомирова
Марихуана, Володимир Зеленський, Будапештський меморандум
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Офіс Президента вважає, що актуалізація положень меморандуму про гарантії безпеки з боку США, Великобританії та Росії у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаного в Будапешті в 1994 році, посприяє посиленню позицій в переговорах по деокупацію не тільки Донбасу, але і Криму.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу в тодішньому світі та, відповідно, роблячи найбільший після Другої світової війни внесок в глобальний світ і безпеку, отримала гарантії від провідних військових держав світу по непорушності своєї безпеки та чинних кордонів ... Гарантії безпеки України було порушено ще задовго до 2014 року ", - сказано в ньому.

В приклад Офіс приводить прикордонне протистояння в конфлікті навколо острова Тузла у 2003 році, яке загрожувало територіальній цілісності України, а також так звані газові війни.

"Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов'язань одним з підписантів Меморандуму, які наростали з роками, привівши в підсумку до прямої збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

Офіс вважає, що ігнорування зобов'язань перед Україною ставить під сумнів для інших країн обіцянки його підписантів і весь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масової поразки.

Подальше невиконання меморандуму може, на його думку, заблокувати досягнення нових дипломатичних рішень у сфері глобальної безпеки.

"Констатуємо, що потрібна актуалізація положень Будапештського меморандуму. Змушені нагадати, що за п'ять років з 2014-го тодішньою українською владою фактично нічого не робилося для підготовки деокупацію Криму. Ще й були розведені в переговорах кримський і донбаський кейси. Актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти нашій державі відновити втрачені за час можливості, створивши значно міцніші переговорні позиції разом по Донецьку, Луганську і Криму ", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать: чи варто ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; варто ввести на Донбасі вільну економічну зону; варто скоротити парламент до 300 депутатів; варто легалізувати медичний канабіс для зменшення болю тяжкохворих; варто підняти на міжнародному рівні питання виконання зобов'язань за Будапештським меморандумом.

Раніше в Офісі президента порахували, скільки людей потребують медичної марихуани.

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