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16 жовтня 2020, пʼятниця, 13:41 12
Медицина 2020-10-16T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла

Кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла

Надежда Комендантова
Госпіталізація, Коронавірус, ковід
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

За добу було госпіталізовано 866 хворих на коронавірус у той час, як 15 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 992.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 866 осіб ", - сказав він.

За словами Степанова, станом на ранок 16 жовтня пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і з підозрами на нього зайнято 22 240 ліжок у лікарнях.

Також міністр зазначив, що через заповнювання лікарень більш ніж на 75% протягом 5 днів поспіль з 19 жовтня вся неокупована частина Луганської області віднесена до "червоній зоні" епіднебезпеки.

Серед 5 992 осіб, у яких 15 жовтня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 333 дітей і 238 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 17 769 дітей і 18 845 медпрацівників.

Як повідомляли Українськi Новини, 14 жовтня було госпіталізовано 679 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також Київської області два райони  обмежать торгівлю через "червоної зони" епідемнебезпеки.

Тим часом за добу в Києві збільшилася смертність від коронавірусу. 

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