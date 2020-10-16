Кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла

За добу було госпіталізовано 866 хворих на коронавірус у той час, як 15 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 992. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Було госпіталізовано 866 осіб ", - сказав він. За словами Степанова, станом на ранок 16 жовтня пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і з підозрами на нього зайнято 22 240 ліжок у лікарнях. Також міністр зазначив, що через заповнювання лікарень більш ніж на 75% протягом 5 днів поспіль з 19 жовтня вся неокупована частина Луганської області віднесена до "червоній зоні" епіднебезпеки. Серед 5 992 осіб, у яких 15 жовтня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 333 дітей і 238 медпрацівників. Всього з початку епідемії захворіли 17 769 дітей і 18 845 медпрацівників. Як повідомляли Українськi Новини, 14 жовтня було госпіталізовано 679 хворих на коронавірусну інфекцію. Також Київської області два райони обмежать торгівлю через "червоної зони" епідемнебезпеки. Тим часом за добу в Києві збільшилася смертність від коронавірусу.