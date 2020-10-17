Доплати до пенсій залежать від категорій пенсіонерів: хто має право на отримання надбавок

той час, як законом передбачено низку випадків, коли пенсіонери можуть залишитися без надбавок до пенсій . Доплати до пенсій в Україні різняться в залежності від категорії у Зокрема, до них належить і пенсія ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Перерахунок цих виплат відрізняється від перерахунку інших видів пенсій.

З питанням про доплати цієї категорії пенсіонерів до консультантів звернувся пенсіонер, передає видання "На пенсії".

"Хотів би запитати, призначається щомісячна додаткова доплата до пенсії чорнобильцям 4-ї категорії в сумі 56,94 грн?", - поцікавився чоловік.

За словами консультантів, виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, передбачена статтями 50 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Розмір такої доплати визначається Постановою Кабінету міністрів "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 1210 від 23 листопада 2011 року (зі змінами від 25 березня 2014 року). Відповідно до пункту 13 зазначеної постанови, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, виплачується в таких розмірах:

1) особам, які належать до категорії 1:

серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи - 474,5 0 грн;

особам з інвалідністю II групи - 379,6 0 грн;

особам з інвалідністю III групи - 284,7 0 грн;

для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи - 341,64 грн;

особам з інвалідністю II групи - 227,76 грн;

особам з інвалідністю III групи - 170,82 грн;

2) особам, які належать до категорій 2-4:

особам, які належать до категорії 2 - 170,82 грн;

особам, які належать до категорії 3 - 113,88 грн;

особам, які належать до категорії 4 - 56,94 грн;

3) дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - 170,82 грн.

Пенсії в Україні.

Нагадаємо, підвищення пенсій в 2021 році загалом отримають близько 10 млн пенсіонерів.

Тим часом дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня

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