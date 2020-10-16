Пенсіонерів можуть залишити без надбавок: кому це загрожує і як не позбутися доплат

у той час, як українці можуть отримувати пенсію в 17 тисяч . Законом передбачено низку випадків, коли пенсіонери можуть залишитися без надбавок до пенсій У зв'язку з цим у частини українців виникає питання, що послужило причиною цього?

З аналогічним питанням до консультанта звернулася пенсіонерка, передає видання "На пенсії".

"Мені 82 роки. Пішла на пенсію в 1993 році. Після цього я ще працювала з 1995-го по 2008 рік. Внаслідок чого мені без мого відома знизили індивідуальний коефіцієнт зарплати. У 2019 я отримала роздруківку, де вказано, що моя пенсія за віком становить 3908 гривень. А платять тільки половину від цієї суми - 1788 гривень. Позбавили мене і надбавки для пенсіонерів, які старше 75 років", - розповіла жінка.

Консультанти пояснили, що послужило причиною того, що у неї зменшилася пенсія.

"Коли ви йшли на пенсію, то її вважали за нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за зовсім іншою формулою. У 2004 році набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і пенсію автоматично перерахували за новими правилами.

Оскільки ви продовжували працювати, то наступні перерахунки пенсій проводилися вже з урахуванням вимог нового законодавства. Очевидно, що при розрахунку пенсії стали враховувати не тільки зарплату за роботу до виходу на пенсію, але і всю заробітну плату за періоди роботи з 2000-го по 2008 роки. Це, на жаль, могло дійсно призвести до зменшення коефіцієнта зарплати", - йдеться в повідомленні.

Також консультанти пояснили ситуацію з розміром пенсії

"Щоб визначити основний розмір пенсії за віком, цю суму множать на коефіцієнт стажу. У вашому випадку коефіцієнт стажу становить 0,45750, що відповідає 45 років і 9 місяців стажу. Внаслідок чого основний розмір пенсії тоді становив: 3908,60 гривень х 0, 45750 = 1788,18 гривень. До нього встановлювалася ще доплата за понаднормовий стаж та надбавка дітям війни", - сказано в повідомленні.

Консультанти також пояснили, що жінка може зробити в цьому випадку.

"Який розмір вашої пенсії зараз, нам не відомо. Але якщо ви як і раніше вважаєте, що з вашої пенсією щось не так і не довіряєте місцевому управлінню Пенсійного фонду, то має право звернутися до вищої інстанції. Але, як ми розуміємо, ви це вже робили, звертаючись навіть до Пенсійного фонду України. Якщо і їх відповідь вас не задовольнив, то залишається крайній захід - звернення за захистом своїх прав до суду", - пояснили вони.

Пенсії в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Мінсоцполітики показали графік підвищення пенсій в 2021.

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