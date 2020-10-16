Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 15 жовтня до Києва прийшла метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря знизилася нижче 15 градусів і становила +12,3°C", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі буде знижуватися. До цього найпізніше осінь приходила до столиці 7 жовтня в 1999 році.

Нинішнє метеорологічне літо почалося 5 червня, закінчилося 14 жовтня і в цілому тривало 132 дні. Найдовше літо було у 2012 році - воно тривало 166 днів.

Як повідомляли Українські Новини, ніч на 8 жовтня в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Вперше з 1881 року температура не опустилася нижче 15,1 градуса тепла.

Також в перший день осені був зафіксований ще один температурний рекорд – ніч на 1 вересня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче 21,9°C.

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