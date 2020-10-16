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16 жовтня 2020, пʼятниця, 12:32 11
Економіка 2020-10-16T14:30:04+03:00
Українські Новини
Курс долара і євро для платіжних карт впав

Курс долара і євро для платіжних карт впав

Анна Рудык
курс долара, курс євро, курс для платіжних карток, курс долара для платіжних карток
Банківські картки. Фото: Avto-polis.kiev.ua
Банківські картки. Фото: Avto-polis.kiev.ua

У п'ятницю, 16 жовтня, курс продажу долара для платіжних карт станом на 10:30 у порівнянні з попередньою добою підвищився на 0,83 коп. до 28,4800 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 2,06 коп. до 28,1155 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт знизився на 17,46 коп. до 32,7658 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,40 коп. до 33,3903 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1155 28,4800 32,7658 33,3903 3,35 4,15
Максимальний 28,3000 28,7500 33,0000 33,6500 3,55 5,00
Мінімальний 27,0000 28,3500 31,5000 33,1000 3,00 3,69

Як повідомляли Українські Новини, в Україні курс валют у 2021 році досягне понад 30 гривень за долар. Такий прогноз дають різні експерти.

Також 13 жовтня курс української гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в четвер знизився на 2 коп. до 28,33 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,33% з 23,74 UAH/USD до 28,33 UAH/USD.

 
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