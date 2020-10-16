В Одесі затримали главу виборчої дільниці, яка хотіла купити голоси виборців на 43 тис. доларів

В Одесі працівники прокуратури разом з поліціянтами затримали голову одного з виборчих дільниць і її спільника за купівлю голосів у той час, як до Київської міської ради балотується трансгендерна жінка

Як передають Українські Новини, про це повідомила пресслужба офісу Одеської обласної прокуратури.

Затримання відбулося в четвер, 15 жовтня, під час отримання головою комісії і її помічником коштів на суму 43,5 тис. доларів. Ці гроші повинні були використовуватися при купівлі голосів виборців.

"Встановлено, що зловмисники організували групу в кількості 1000 осіб, яким пообіцяли винагороду за голосування під час проведення місцевих виборів на користь кандидатів однієї з політичних партій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що затримані обіцяли за кожен голос від 1 000 до 1 200 гривень.

Проводиться досудове розслідування за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини й особи, причетні до порушення виборчого законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, Одеська міська територіальна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори мера Одеси, зареєструвавши 29 претендентів в мери.

Тим часом стало відоме друге питання із запланованого Зеленським опитування на день виборів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини