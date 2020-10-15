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15 жовтня 2020, четвер, 13:35 12
Суспільство 2020-10-15T15:45:04+03:00
Українські Новини
У Київській області за день коронавірус виявили у 24 дітей

У Київській області за день коронавірус виявили у 24 дітей

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Кількість хворих за добу, ковід
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 14 жовтня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 228 осіб до 11 978, померлих - на 5 до 257 в порівнянні з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено вже 11 978 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 1 033 дітей і у 1 259 медичних працівників. За добу підтверджено 228 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 24 дітей у віці від 1 до 17 років і у 204 дорослих", - сказано в ньому.

39 хворих були госпіталізовані, решта 189 перебувають на амбулаторному лікуванні.

За весь період пандемії на стаціонарному лікуванні перебували 1 491 хворий, інші 10 487 - вдома під спостереженням.

За добу 47 осіб були виписані, в тому числі 4 дитини.

Всього одужали 6 914 осіб, включаючи 573 дітей.

"За період епідемії в Київській області померли 257 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про п'ять летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19. Померли два чоловіки 29 років і 67 років, а також три жінки 78, 80 і 83 років", - сказано в повідомленні.

14 жовтня в Київський обласний лабораторний центр надійшло 111 повідомлень про підозру на COVID-19, всього - 15 600.

Встановлено медичне спостереження за 27 542 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 жовтня кількість хворих коронавірусів в Київській області збільшилася на 225 осіб, померлих - на 8.

Тим часом в Україні знову більше ніж п'ять тисяч нових хворих COVID за добу

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