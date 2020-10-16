Мінфін не знає, скільки НАБУ перерахувало в бюджет від своєї діяльності

навіть зменшений план доходів держбюджету за січень-вересень не виконаний на 10 млрд гривень . Міністерство фінансів не знає, скільки надійшло до державного бюджету коштів в поточному році від діяльності Національного антикорупційного бюро України і той час, як

Про це Українським Новинам повідомили в Мінфіні.

"Повідомляємо, що бюджетною класифікацією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, не визначений окремий код для зарахування надходжень до державного бюджету від діяльності Національного антикорупційного бюро України", - повідомили в міністерстві.

Крім того, з метою надання вичерпної інформації про надходження до державного бюджету від діяльності Національного антикорупційного бюро України, в пресслужбі порадили звернутися також в Національне антикорупційне бюро України.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради подали 2,5 тис. Поправок до проєкту держбюджету-2 021.

Також навіть після зменшення плану в 24 рази держбюджет-2019 не отримав 150 млн гривень від приватизації держмайна.

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