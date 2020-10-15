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15 жовтня 2020, четвер, 11:28 8
Економіка 2020-10-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
Навіть зменшений план доходів держбюджету за січень-вересень не виконано на 10 млрд гривень

Навіть зменшений план доходів держбюджету за січень-вересень не виконано на 10 млрд гривень

Елена Новикова
Держбюджет, Рахункова палата, доходи до бюджету, Валерій Пацкан
Гроші. Фото: hvylya.org
Гроші. Фото: hvylya.org

План доходів державного бюджету за січень-вересень не виконано на 10 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати, передають Українські Новини.

"Після внесення численних змін до закону про держбюджет-2020 план доходів на рік як в цілому, так і загальний фонд зокрема зменшили на 116,8 млрд гривень. Згідно з цими змінами були скориговані визначені в помісячному розписі доходів загального фонду планові показники. Але навіть зменшений після коригувань план доходів загального фонду на січень-вересень не виконаний на 10 млрд гривень, або 1,5%", - зазначив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

З його слів, не виконано план з: податку на додану вартість (ПДВ) з ввезених на митну територію України товарів - на 33,5 млрд гривень, або 15,1%; рентної плати за користування надрами - на 4,6 млрд гривень, або 20,5%, з надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном - на 2 млрд гривень, або 67,3%.

Голова Рахункової палати також підкреслив, що від запозичень до загального фонду надійшло на 113,4 млрд гривень, або 21,8%, менше плану звітного періоду.

"Зокрема, від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) надійшло на 45,6 млрд гривень, або 16,8%, менше плану; від надходжень з зовнішніх джерел - на 67,8 млрд гривень менше, або 27,4%", — додав Валерій Пацкан.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту держбюджету-2 021.

Також навіть після зменшення плану у 24 рази держбюджет-2019 не отримав 150 млн гривень від приватизації держмайна.

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