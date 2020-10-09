Навіть після зменшення плану в 24 рази держбюджет-2019 не отримав 150 млн гривень від приватизації держмайна

а початку року Кабмін затвердив перелік що підлягали до приватизації стратегічних підприємств . В 2019 Державний бюджет недоотримав 150 млн гривень від приватизації державного майна в 2019 році навіть після зменшення плану в 24 рази. Водночас н

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати, передають Українські Новини.

Внаслідок невиконання Фондом державного майна України на кінець 2019 планових надходжень від приватизації уряд зменшив планові показники більш ніж 24 рази - з 17,1 млрд гривень до 0,7 млрд гривень, але навіть такий план фонд не виконав на 150 млн гривень.

Аудит показав, що продаж об'єктів великої приватизації минулого року не відбулася.

Від продажу об'єктів малої приватизації надійшло 660 млн гривень (з урахуванням податків).

На 250 об'єктів малої приватизації з 373 проданих ціну довелося знижувати, тому дохід становив 220 млн гривень при стартовій ціні лотів 245 млн гривень.

Від оренди державного майна в 2019 році перераховано до бюджету майже 1,56 млрд гривень при плані 1,2 млрд гривень.

Водночас фонд не повною мірою контролював використання державного майна, переданого в оренду, виконання договорів оренди і відповідні надходження до держбюджету.

Заборгованість орендарів на кінець звітного року становила 174 млн гривень, що на 32 млн гривень більше аналогічного показника 2018 року.

Крім того, від управління корпоративними правами держави, яке здійснює фонд, до держбюджету від сплати дивідендів надійшло 840 млн гривень.

Це майже 132% плану на рік, але в 2 рази менше, ніж в 2018 році, коли бюджет отримав 1,65 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, внесений в Раду проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає надходження 5 млрд гривень від приватизації.

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