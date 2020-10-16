У Миколаївській міській раді депутати масово пішли на лікарняний через COVID-19

В Миколаєві троє депутатів міської ради пішли на лікарняний через діагноз COVID-19 у той час, як за минулу добу в Україні виявили новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус.

Як пише Depo.Миколаїв, відповідну заяву зробив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

За словами міського голови, у нього є інформація про те, що троє депутатів заразилися коронавірусом нового типу, через що не змогли взяти участь в сесії міської ради.

Сенкевич також додав, що відсутність депутатів стала причиною відсутності кворуму. З цієї причини меру довелося перервати сесію й оголосити перерву.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії коронавірусу в Миколаївській області виявлено 5 336 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, на Миколаївщині за минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у викладачів і учнів 11 навчальних закладів.

Також у Миколаєві помер від коронавірусу ієрей Діонісій з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Відомо, що 31-річний ієрей помер в респіраторному центрі Миколаївської міської лікарні № 3 в понеділок, 14 вересня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини