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16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:59 7
Суспільство 2020-10-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Миколаївській міській раді депутати масово пішли на лікарняний через COVID-19

У Миколаївській міській раді депутати масово пішли на лікарняний через COVID-19

Константин Долгий
Миколаївська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус у чиновників, коронавірус в Миколаєві, Коронавірус у депутатів
Миколаївська міськрада. Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївська міськрада. Фото: Миколаївська міськрада

В Миколаєві троє депутатів міської ради пішли на лікарняний через діагноз COVID-19 у той час, як за минулу добу в Україні виявили новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус.

Як пише Depo.Миколаїв, відповідну заяву зробив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

За словами міського голови, у нього є інформація про те, що троє депутатів заразилися коронавірусом нового типу, через що не змогли взяти участь в сесії міської ради.

Сенкевич також додав, що відсутність депутатів стала причиною відсутності кворуму. З цієї причини меру довелося перервати сесію й оголосити перерву.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії коронавірусу в Миколаївській області виявлено 5 336 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, на Миколаївщині за минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у викладачів і учнів 11 навчальних закладів

Також у Миколаєві помер від коронавірусу ієрей Діонісій з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Відомо, що 31-річний ієрей помер в респіраторному центрі Миколаївської міської лікарні № 3 в понеділок, 14 вересня.

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