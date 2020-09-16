У Миколаєві від коронавірусу помер священик УПЦ МП

В Миколаєві помер ієрей Діонісій з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП у той час, як почесний Патріарх Православної церкви України Філарет зміг побороти захворювання COVID-19. Про це сьогодні, 16 вересня, під час онлайн-брифінгу заявила т. в. о. керівника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Галина Федоренко, передають Українські Новини. Відомо, що 31-річний ієрей помер в респіраторному центрі Миколаївської міської лікарні № 3 в понеділок, 14 вересня. З метою не допустити масштабне поширення коронавірусу було почате епідеміологічне розслідування для виявлення осіб, що контактують із загиблим священиком. Федоренко не підтвердила інформацію про те, що в стінах собору почався спалах коронавірусу, однак як пише портал Inshe.tv, за словами парафіян цієї церкви, на коронавірус захворіли майже всі священнослужителі. Як повідомляли Українські Новини, медики діагностували інфікування коронавірусною інфекцією у архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія (Хаврука). Також голова УПЦ КП вважає, що одностатеві шлюби стали причиною поширення коронавірусу.