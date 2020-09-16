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16 вересня 2020, середа, 18:41 5
Суспільство 2020-09-16T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Миколаєві від коронавірусу помер священик УПЦ МП

У Миколаєві від коронавірусу помер священик УПЦ МП

Константин Долгий
УПЦ МП, Миколаївська область, Миколаїв, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Covid-19, Пандемія коронавірусу, коронавірус в Миколаєві
Православна церква. Фото: depositphotos.com
Православна церква. Фото: depositphotos.com

В Миколаєві помер ієрей Діонісій з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП у той час, як почесний Патріарх Православної церкви України Філарет зміг побороти захворювання COVID-19.

Про це сьогодні, 16 вересня, під час онлайн-брифінгу заявила т. в. о. керівника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Галина Федоренко, передають Українські Новини.

Відомо, що 31-річний ієрей помер в респіраторному центрі Миколаївської міської лікарні № 3 в понеділок, 14 вересня.

З метою не допустити масштабне поширення коронавірусу було почате епідеміологічне розслідування для виявлення осіб, що контактують із загиблим священиком.

Федоренко не підтвердила інформацію про те, що в стінах собору почався спалах коронавірусу, однак як пише портал Inshe.tv, за словами парафіян цієї церкви, на коронавірус захворіли майже всі священнослужителі.

Як повідомляли Українські Новини, медики діагностували інфікування коронавірусною інфекцією у архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія (Хаврука).

Також голова УПЦ КП вважає, що одностатеві шлюби стали причиною поширення коронавірусу.

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