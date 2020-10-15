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15 жовтня 2020, четвер, 10:03 12
Вибори 2020-10-15T12:45:05+03:00
Українські Новини
До Київради балотується жінка-трансгендер, яка 5 років тому була чоловіком

До Київради балотується жінка-трансгендер, яка 5 років тому була чоловіком

Елена Новикова
трансгендер, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори, Анастасія Єва Домані
Анастасія Єва Домані. Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани
Анастасія Єва Домані. Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани

На місцевих виборах-2020 року, які пройдуть 25 жовтня, активістка і трансгендерна жінка Анастасія Єва Домані балотується до Київської міської ради. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережіFacebook.

"Мій округ #8, Печерський район Києва. Місце в загальному списку - 47", - написала вона.

Вона зазначила, що балотується від партії "Демократична сокира" і зможе пройти в міськраду, якщо політична сила набере 5% і більше.

Анастасія Єва Домані до 36 років була чоловіком, прожила 14 років в "традиційному" шлюбі і має дочку. У жовтні 2016 вона почала замісну гормональну терапію. 10 серпня 2018 Анастасія Єва отримала новий паспорт, де вказано жіноча стать.

Вона є відкритою трансгендерною людиною і активно виступає за скасування класифікації трансгендерства як медичного розладу. Також вона консультує трансгендерних чоловіків і жінок з питань зміни статі.

Як повідомляли Українські Новини, до Київради балотується Аліна Сарнацька, яка раніше працювала в сфері послуг інтимного характеру.

Крім того, список "Голоси" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов.

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