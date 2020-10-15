До Київради балотується жінка-трансгендер, яка 5 років тому була чоловіком

На місцевих виборах-2020 року, які пройдуть 25 жовтня, активістка і трансгендерна жінка Анастасія Єва Домані балотується до Київської міської ради. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережіFacebook. "Мій округ #8, Печерський район Києва. Місце в загальному списку - 47", - написала вона. Вона зазначила, що балотується від партії "Демократична сокира" і зможе пройти в міськраду, якщо політична сила набере 5% і більше. Анастасія Єва Домані до 36 років була чоловіком, прожила 14 років в "традиційному" шлюбі і має дочку. У жовтні 2016 вона почала замісну гормональну терапію. 10 серпня 2018 Анастасія Єва отримала новий паспорт, де вказано жіноча стать. Вона є відкритою трансгендерною людиною і активно виступає за скасування класифікації трансгендерства як медичного розладу. Також вона консультує трансгендерних чоловіків і жінок з питань зміни статі. Як повідомляли Українські Новини, до Київради балотується Аліна Сарнацька, яка раніше працювала в сфері послуг інтимного характеру. Крім того, список "Голоси" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов.