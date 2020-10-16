Погода на вихідних різко зіпсується: синоптики попередили про циклон зі зливами і похолоданням

Як і прогнозували синоптики в жовтні в Україні будуть екстремальні перепади температур від спеки до заморозків зі снігом. Після теплої половини другого осіннього місяця перед вихідними в країну прийде циклон з різким похолоданням та дощами.

Після теплої половини другого осіннього місяця перед вихідними в країну прийде циклон з різким похолоданням та дощами, що відповідає прогнозам синоптиків про екстремальні перепади температур на жовтень – від спеки до заморозків.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

"П'ятниця вже принесе більше дощів, які періодично, але з проясненнями, охоплять більшу частину України. Дощі, правда, будуть невеликими, максимум, помірними", - написала вона.

Опади, за словами Діденко, принесе атмосферний фронт (карта 1), а в суботу прийде циклон з південного заходу, який призведе вже до сильних дощів й поривчастого вітру на Півночі, Заході та місцями в центральних областях (карта 2).

Схід і Південь 16 жовтня залишаться в сухій погоді, тільки на Харківщині є ймовірність невеликого дощу.

На Півдні, Сході, в багатьох центральних областях в п'ятницю ще втримається тепла погода з температурою повітря +18 +23 градуси (в східні області та на Південь похолодання прийде 18-19 жовтня).

У Вінницькій і Черкаській також вже почне знижуватися температура повітря, очікується +15 +18 градусів.

На півночі України від 16 жовтня буде в межах +12 +15 градусів, явно прохолодніше.

А найнижчою передбачається температура повітря в західних областях, вдень не вище +8 +13 градусів.

У Києві у п'ятницю також вже буде свіжо, вдень близько +13 +14 градусів, є ймовірність дощу.

У суботу в столиці очікується мінлива вітряна дощова холодна погода. Похолодає до +11 +12 градусів.

У неділю в Києві дощ припиниться, однак буде холодно, близько +7 +9 градусів і вітряно.

"Найближча перспектива - з похолоданням, але що за осінь без дощів, туману і вітру. Поступово витягайте шапки й теплий одяг, але без переляку - теплі деньки в жовтні ще бувають і ще можуть бути", - впевнена синоптик.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрога

Як повідомляли Українські Новини, опалювальний сезон в Києві розпочинається сьогодні, 16 жовтня.

Крім того, вже в кінці цього тижня за прогнозом погоди в країну прийде похолодання, температура повітря знижуватиметься до кінця місяця, але в деяких регіонах можливі "гойдалки".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини