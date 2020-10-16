Погода на вихідних різко зіпсується: синоптики попередили про циклон зі зливами і похолоданням

Як і прогнозували синоптики в жовтні в Україні будуть екстремальні перепади температур від спеки до заморозків зі снігом. Після теплої половини другого осіннього місяця перед вихідними в країну прийде циклон з різким похолоданням та дощами. Після теплої половини другого осіннього місяця перед вихідними в країну прийде циклон з різким похолоданням та дощами, що відповідає прогнозам синоптиків про екстремальні перепади температур на жовтень – від спеки до заморозків. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook. "П'ятниця вже принесе більше дощів, які періодично, але з проясненнями, охоплять більшу частину України. Дощі, правда, будуть невеликими, максимум, помірними", - написала вона. Опади, за словами Діденко, принесе атмосферний фронт (карта 1), а в суботу прийде циклон з південного заходу, який призведе вже до сильних дощів й поривчастого вітру на Півночі, Заході та місцями в центральних областях (карта 2). Схід і Південь 16 жовтня залишаться в сухій погоді, тільки на Харківщині є ймовірність невеликого дощу. На Півдні, Сході, в багатьох центральних областях в п'ятницю ще втримається тепла погода з температурою повітря +18 +23 градуси (в східні області та на Південь похолодання прийде 18-19 жовтня). У Вінницькій і Черкаській також вже почне знижуватися температура повітря, очікується +15 +18 градусів. На півночі України від 16 жовтня буде в межах +12 +15 градусів, явно прохолодніше. А найнижчою передбачається температура повітря в західних областях, вдень не вище +8 +13 градусів. У Києві у п'ятницю також вже буде свіжо, вдень близько +13 +14 градусів, є ймовірність дощу. У суботу в столиці очікується мінлива вітряна дощова холодна погода. Похолодає до +11 +12 градусів. У неділю в Києві дощ припиниться, однак буде холодно, близько +7 +9 градусів і вітряно. "Найближча перспектива - з похолоданням, але що за осінь без дощів, туману і вітру. Поступово витягайте шапки й теплий одяг, але без переляку - теплі деньки в жовтні ще бувають і ще можуть бути", - впевнена синоптик. Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрога Як повідомляли Українські Новини, опалювальний сезон в Києві розпочинається сьогодні, 16 жовтня. Крім того, вже в кінці цього тижня за прогнозом погоди в країну прийде похолодання, температура повітря знижуватиметься до кінця місяця, але в деяких регіонах можливі "гойдалки".