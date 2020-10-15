Сніг зі спекою в жовтні і теплий листопад: синоптики прогнозують погодні аномалії до кінця осені

ісля того, як на свято Покрови в Карпатах випав сніг . Вже в кінці цього тижня за прогнозом погоди в країну прийде похолодання, температура повітря знижуватиметься до кінця місяця, але в деяких регіонах можливі "гойдалки" п

Про це заявив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, повідомляє "Експрес".

За його словами, до кінця жовтня температура повітря вдень впаде до +8 градусів, тільки на Закарпатті похолодання може прийти пізніше.

"У жовтні середньомісячна температура становитиме +7 +12 градусів, в горах буде холодніше - в межах 6-7 градусів вище нуля. Опадів випаде 30-65 міліметрів. Найбільше їх очікується в Карпатах - до 100 міліметрів", - зазначив він.

Погода в жовтні від народного синоптика. Колаж Сегодня.

У свою чергу, кліматолог Василь Троцюк, директор Науково-аналітичного центру заявив, що в Україні чітко простежуються аномалії, викликані "зміщенням" сезонів - зима насувається на весну, літо - на осінь, а осінь - на зиму.

Він зазначив, що 25 жовтня в Україні температура повітря не буде підніматися вище +18 градусів вдень, + 4 + 8 вночі. У центрі країни можливі заморозки.

Троцюк підкреслив, що температура продовжить падати в листопаді, в другій половині місяця вночі температура буде опускатися до нуля. Після 20 листопада очікується сніг, але він буде падати разом з дощем і танути.

Погода в листопаді від народного синоптика. Колаж Сегодня.

Як повідомляли Українські Новини, перші морози і сніг очікуються вже в жовтні .

Також синоптики дали екстремальний прогноз до кінця жовтня зі спекою і снігом.

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