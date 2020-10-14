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14 жовтня 2020, середа, 22:46 33
Суспільство 2020-10-15T13:00:09+03:00
Українські Новини
Глава МОЗ розповів, скільки буде коштувати вакцина від коронавірусу

Глава МОЗ розповів, скільки буде коштувати вакцина від коронавірусу

Кира Молчанова
Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Вакцина проти коронавірусу
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

Вакцини від COVID-19 все ще немає, але не виключено, що вона з'явиться незабаром в той час, як в Україні щодня фіксують по 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Про те, скільки вона буде коштувати, розповів в ефірі "Україна 24" Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас на сьогодні кінцева ціна не сформована. Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надали компанії виробників вакцин, які проводять третю фазу. Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів", - заявив Степанов.

Орієнтовну ціну назвали компанії з Китаю і США. Однак це приблизна ціна, яку сформували на основі витрат цих компаній. Не виключено, що в кінцевому підсумку ціну істотно знизять.

Як повідомляли Українські Новини, кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україні масово завозять і використовують російську вакцину від коронавірусу.

Поки ж Світовий банк (СБ) схвалив фінансування на суму в 12 млрд доларів, яка буде спрямована на допомогу країнам, що розвиваються, в покупці і поширенні вакцин від коронавірусної інфекції Covid-19.

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