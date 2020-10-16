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  • Показує результат за 5 хвилин. У Великобританії розробили найшвидший тест на коронавірус
16 жовтня 2020, пʼятниця, 08:28 11
Наука 2020-10-16T12:00:05+03:00
Українські Новини
Показує результат за 5 хвилин. У Великобританії розробили найшвидший тест на коронавірус

Показує результат за 5 хвилин. У Великобританії розробили найшвидший тест на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Тест на коронавірус, Тестування на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Великобританії дослідники Оксфордського університету розробили швидкий тест на коронавірус, який демонструє результат менш ніж за п'ять хвилин, у той час, як кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україні масово завозять і використовують російську вакцину. Про це йдеться в науковому дослідженні "Виявлення та ідентифікація вірусів", опублікованому на сервері препринтів MedRxiv, передає Громадське.

Так, повідомляється, що працює тест наступним чином: в мазках пацієнтів не шукають геном коронавірусу, як роблять в стандартних тестах, а "підсвічують" вірусні частинки короткими флуоресцентними ланцюжками ДНК, після чого за допомогою мікроскопа роблять зображення зразка, на яких можна побачити сотні мічених вірусів, якщо, звичайно, коронавірус в зразку є.

Вчені відзначають, що "швидкий і економічно вигідний тест" здатний виявити коронавірус і відрізнити його від інших вірусів з високою точністю. Автори дослідження планують до кінця року зареєструвати свій винахід, в 2021 році почнуть масове виробництво тестів і розраховують, що протягом пів року отримають дозвіл на їх використання.

Дослідники вважають, що їх експрес-тест допоможе тестувати більшу кількість людей в порівнянні з чинними ПЛР-тестами, а ще давати точний результат.

Як повідомляли Українські Новини, з суботи, 17 жовтня, у Франції відновлюється режим надзвичайного стану.

Крім того, у МОЗ розповіли, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу.

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