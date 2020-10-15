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15 жовтня 2020, четвер, 12:54 13
Медицина 2020-10-15T15:30:04+03:00
Українські Новини
В Україні зменшується кількість госпіталізованих через COVID-19

В Україні зменшується кількість госпіталізованих через COVID-19

Елена Новикова
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ

14 жовтня була госпіталізовано 679 хворих на коронавірусну інфекцію. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 679 осіб", - сказав він.

Зі слів Степанова, станом на ранок 15 жовтня пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і з підозрами на нього зайнято 20 475 ліжок у лікарнях.

Серед 5 062 осіб, у яких 14 жовтня було підтверджено коронавірусна інфекція, 275 дітей і 199 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 17 436 дітей і 18 607 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня було госпіталізовано 865 хворих на коронавірусну інфекцію.

Раніше повідомлялося про те, що 14 жовтня було проведено 30 334 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 8 127 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що майже 90% людей, які помирають від коронавірусу, мають супутні хвороби.

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