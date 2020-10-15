Франція вводить комендантську годину через COVID-19

У Франції з суботи, 17 жовтня, відновлюється режим надзвичайного стану, який діяв у країні з кінця березня до середини липня . Про це повідомляє DW.

Так, Президент Франції Еммануель Макрон анонсував нові обмеження. З його слів, з 17 жовтня в Парижі, а також у столичному регіоні і в низці інших міст вводиться комендантська година, яка діятиме з 21:00 по 6:00 протягом чотирьох тижнів. Крім французької столиці, цей захід стосуватиметься також таких міст як Гренобль, Марсель, Лілль, Ліон, Тулузу, Руан, Сент-Етьєн і кілька інших міст.

Макрон підкреслив, що для виходу з дому в нічний час повинна бути вагома причина.

За порушення комендантської години загрожує штраф в розмірі 135 євро. Втім, поїздки всередині Франції не будуть обкладатися обмеженнями.

З початку пандемії у Франції від COVID-19 померли майже 33 000 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії добова кількість Covid-19 перевищила 2 тисячі вперше з квітня.

Раніше в Парижі вже посилювали карантин через сплеск коронавірусу.

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