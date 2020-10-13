Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19

Кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україні масово завозять російську вакцину від коронавірусу, через яку посварилися депутати "Слуги народу". Про це він сказав в програмі телеканалу "Україна 24", пише "Страна".

За словами лікаря, українські сім'ї нібито вже проводять вакцинацію. Однак він не вказав, звідки у нього така інформація.

"Я думаю, що всі вакцини привозять з-за кордону. Українських вакцин, звичайно, немає. Яким чином вони сертифіковані та легалізовані, я не знаю. Російські вакцини масово сьогодні завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами ", - розповів Тодуров.

На уточнювальне запитання про те, яку саме вакцину медик має на увазі, він відповів: "Я маю на увазі вакцини від коронавірусу".

"Ми читаємо наших колег - інфекціоністів з Росії. Відгуки в цілому дуже хороші. Я думаю, не дивлячись на те, що вакцина ще не пройшла три-чотири етапи, вони вже почали її використовувати, але є надія, що ця вакцина пройде всі етапи дослідження і все-таки... Російські вірусологи та бактеріологи - це одна з найпотужніших шкіл у світі. Не сумніваюся, що вони створять хорошу вакцину ", - додав він.

В Міністерстві охорони здоров'я України прокоментували заяву Тодурова і спростували його. Там запевняють, що Україна не займається постачаннями російських вакцин.

"Це Тодурова питайте. МОЗ не поставляє російські вакцини та веде переговори зі світовими виробниками", - сказали в МОЗ в коментарі LIGA.net.

Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що у світі є розробки вакцин від коронавірусу краще, ніж російська.

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