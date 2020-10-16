Трьох знаків зодіаку сьогодні чекають хороші перспективи, - астролог

після того, як за гороскопом на четвер Леви, Терези і Стрільці могли зіштовхнутися з труднощами . За гороскопом на сьогодні Овни, Скорпіони і Риби зможуть домогтися успіху в справах Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в п'ятницю, 16 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнів чекає хороший день для реалізації сміливих проєктів. Також настане вдалий час для кар'єрного зростання. Налаштовуйтеся на досягнення цілей, а також постарайтеся бути уважнішими до інформації, що надходить, адже можливі неточності й перекручування. Крім того, зірки запевняють, що цей день буде сприятливим для романтичних, а зустріч з друзями ввечері може принести яскраві враження.

Скорпіон

У п'ятницю Скорпіони будуть сповнені енергії і сил. У представників знаку з'явиться перевага перед іншими, адже вони зможуть проявити себе у вигідному світлі. Зірки в цей день не радять кидатися з одного боку в бік, намагаючись щось нове, інакше Скорпіони можуть упустити щось важливе. Також це буде гарний час для вирішення особистих справ, спілкування в колі сім'ї і покупок.

Риби

У Риб настане сприятливий період для вирішення важливих питань. Перша половина п'ятниці особливо сприятлива для проведення фінансових заходів, оплати рахунків і повернення боргів. Також зірки запевняють, що представники знаку будуть в п'ятницю перебувати в гарному настрої, що дозволить приймати правильні рішення в потрібний момент.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

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