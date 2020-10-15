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  • Трьох знаків зодіаку сьогодні чекають перешкоди в справах, - астролог
15 жовтня 2020, четвер, 05:00 24
Lifestyle 2020-10-15T12:00:09+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку сьогодні чекають перешкоди в справах, - астролог

Трьох знаків зодіаку сьогодні чекають перешкоди в справах, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні Леви, Терези і Стрільці зіткнуться з труднощами у той час, як в середу Тельці, Раки і Козероги могли домогтися успіху в справах. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в четвер, 15 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Лев

У цей день не все те, що відбувається буде складатися на користь Львова. Незграбні моменти і незручні ситуації розлютило представників знаку, а також змусять панікувати. Зірки радять бути зібраними та спокійно реагувати на те, що відбувається, адже вплинути або змінити хід поточних подій не вийде. Пам'ятайте, що низка дрібних неприємностей скоро закінчиться.

Терези 

Зірки радять Терезам бути максимально зібраними в цей день. При прийнятті рішень дійте обачно, обмірковуйте свої дії попередньо, інакше невірні вчинки спричинять низку помилок і прорахунків в справах, які негативно позначаться на кінцевому результаті. У спілкуванні з оточуючими постарайтеся не конфліктувати, а в спірних питаннях не загострюйте ситуацію і займіть нейтральну позицію.

Стрілець

У Стрільців не завжди вийде ставитися до поточної ситуації розважливо і реально оцінювати обстановку навколо. Крім того, зірки радять в четвер не ділитися своїми планами з оточуючими. А зустрічі, які будуть викликати сумнів, краще скасувати або перенести на інший день. Вечір принесе представникам знаку нову інформацію, над якою варто задуматися, адже вона може стати корисною у перспективі.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів,  що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Раніше повідомлялося про те,  які астрономічні явища очікуються в жовтні.

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