Астролог Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зодіаку в жовтні

Тоді як останній день вересня приніс Овнам, Левам і Дівам труднощі , жовтень більшості знаків зодіаку обіцяє успіх у всіх сферах життя. Про те, хто зможе знайти другу половинку, кому чекати підвищення на роботі, а хто успішно впорається зі своїми страхами й комплексами, розповів Павло Глоба .

Овен

Овнам варто почати другий місяць осені з прибирання. Це позитивно позначиться на енергетиці будинку, самих представників знаку та їх близьких. Рідше будуть зриватися важливі справи та з'являтися невпевненість. Це допоможе боротися зі страхами, комплексами й негативними думками. Взаємодіяти з людьми буде набагато простіше в другій половині місяця, коли зірки й планети займуть більш позитивне становище. Починаючи з 16 числа можна буде присвятити себе пошукам другої половинки, розваг і активного відпочинку. Овнам слід прагнути до перебування серед людей, усамітнення точно не піде на користь.

Телець

Тельцям астролог не радить розповідати про свої плани, особливо в першій декаді місяця. Інакше з'явиться ризик їх зриву, що може принести розчарування. В останні кілька днів місяця варто побоюватися недбалості на роботі й необережності на дорозі. З 10 по 25 жовтня корисними будуть відрядження і поїздки особистого характеру. Не виключено, що Тельцям доведеться в цьому місяці зустрітися з агресією, імпульсивністю і непоступливістю оточення.

Близнюки

Близнюкам в жовтні не варто зраджувати свої переконання. Необхідно вірити в успіх і не обертатися назад. Думки про минуле можуть відлякати удачу. Набагато краще буде, якщо представники знаку сфокусуються на поточних справах і завданнях. Зірки обіцяють в жовтні багато цікавих подій. Також вони допоможуть Близнюкам заглянути в майбутнє. У першій половині місяця на роботі й в бізнесі може з'явитися багато нових клопотів, знадобляться посидючість і терпіння. Необхідно пам'ятати, що мета в жовтні виправдовує далеко не будь-які засоби. Не потрібно йти на обман заради власної вигоди й розв'язання проблем.

Рак

Ракам в жовтні вдасться скористатися своєю хитрістю для досягнення успіху. Головне - не перестаратися з цим відносно колег. Потрібно чітко розуміти, наскільки людина відкрита і довірлива. Якщо це один або хтось, хто постійно простягає руку допомоги, краще замінити хитрість на більш лояльні методи. В любовній сфері буде щастити одиноким Ракам, які займаються пошуками другої половинки. Зірки допоможуть цим людям зустріти любов і насолодитися романтикою. Також в жовтні необхідно пам'ятати про рідних і близьких, допомагати їм у міру можливості, надавати психологічну підтримку.

Лев

Левам в жовтні зірки подарують особливу харизму і чарівність. Це відмінно позначиться на успіхах у всіх сферах життя. Самотні Леви зможуть без праці завести нові відносини, насолодитися романтикою, знайти споріднену душу. Всім, хто вже в стосунках, зірки допоможуть налагодити зв'язок з близькими. У фінансовій сфері пощастить тим, хто займає високі посади та має в підпорядкуванні багато людей. Удача чекає Левів, що працюють у сфері послуг. Що стосується покупок, то і тут чарівність прийде на допомогу.

Діва

На початку цього місяця Дівам варто відмовитися від дорогих придбань, тому що велика ймовірність, що гроші будуть витрачені даремно. В любовній сфері жовтня можна назвати часом спокою і розміреності. Не очікується різких змін, тим більше негативних. Всім, хто вже перебуває у стосунках, посміхнеться удача. Можна займатися спільними справами, вирушати в поїздки, переводити відносини на новий рівень. А ось починати нові стосунки буде дуже непросто. Доведеться запастися терпінням.

Терези

Терезам на початку жовтня варто зробити позитивною енергетику будинку. Це допоможе побороти внутрішні суперечності й розв'язувати психологічні проблеми. У першій половині жовтня Терезів чекають приємні сюрпризи - надходження коштів, корисні знайомства, розв'язання складних проблем. Кінець жовтня - час звільнення від всього непотрібного. Потрібно викидати непотріб не тільки з дому, але і зі своєї душі. Важливо перемогти ревнощі, надмірну гордість, негатив. Необхідно прагнути до гармонії з собою і оточенням. Це вірний шлях до щастя і позитивному майбутньому. В кінці жовтня можна починати нові проєкти і справи.

Скорпіон

Перша декада місяця обіцяє бути непростим. Зірки і планети будуть в дисонансі, тому Скорпіони можуть відчувати млявість, швидко втомлюватися. Також корисним буде спілкування з приємними і добрими людьми. У другій половині місяця Скорпіонам слід уникати прийняття необдуманих рішень. Це може привести до зриву планів, до появи недовіри з боку оточення. Енергетика зірок в останні кілька днів буде прекрасно підходити для зміни курсу, адаптації до нових умов. Можна буде здійснювати переїзди, міняти роботу.

Стрілець

Найважливішою сферою життя в жовтні для Стрільців стане любов. Щоб уникнути розчарування в людях, потрібно буде приймати їх такими, якими вони є. У жовтні варто пам'ятати про те, що ідеальних людей не буває. У будь-яких відносинах доведеться йти на компроміси і змінюватися самим, підлаштовуватися під інших людей. У фінансовій сфері Стрільців чекають дуже важливі події, які відкриють їм очі і допоможуть зрозуміти краще все, що відбувається. Це прекрасний час для пошуків нової роботи. Найбільше таланитиме представникам креативних професій. Творчі успіхи допоможуть заслужити схвалення оточення.

Козеріг

У жовтні корисно буде швидко забувати все погане і не зациклюватися на негативі. Не потрібно жити образами, тримати злість, а також не варто наповнювати свою душу негативними емоціями. У жовтні потрібно запастися терпінням. У центрі уваги Козерогів повинна опинитися сфера грошей і роботи. Можна сміливо братися за нові справи і проєкти. Відмінно пройдуть справи, на які потрібно багато терпіння і сил. Це не найкращий час для егоїзму, так що, якщо хтось попросить про допомогу, краще не відмовляти цій людині. З 22 жовтня корисно буде займатися духовними пошуками та практиками.

Водолій

Зірки і планети допоможуть Водоліям домогтися поставлених завдань. Для якнайшвидшого досягнення цілей необхідно буде запрограмувати себе на успіх. Цілеспрямованих Водоліїв ніщо не зможе зламати. Особливу увагу варто приділяти своїй зовнішності. Потрібно виглядати максимально представницьким і охайним. Варто уникати надто епатажних образів, оскільки вони привернуть непотрібну увагу і стануть причиною агресії з боку оточення. У другій половині місяця бажано частіше присвячувати себе сім'ї і дому.

Риби

На початку місяця у багатьох Риб може з'явитися відчуття того, що почалася чорна смуга. Щоб позбутися від проблем, можна взяти невеликий перепочинок - наприклад, позапланову відпустку на кілька днів. У другій половині жовтня Рибам потрібно нарощувати фінансовий потенціал, більше працювати. Зірки дадуть представникам цього знаку багато енергії і сил. Вихлюпувати накопичився негатив і агресію допоможуть фізичні вправи. Можна сміливо міняти спосіб життя, позбавлятися від шкідливих звичок.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить в жовтні-2020.

Також астрологи спрогнозували, кому другий місяць осені принесе серйозні зміни в житті.

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