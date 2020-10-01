Блакитний Місяць і два метеорних потоки. Які астрономічні явища очікуються в жовтні

У жовтні відбудеться кілька астрономічних явищ, які можуть спілкуватися один з одним. У цьому місяці очікується не одне повний місяць, а відразу два в той час, як раніше вчені виявили в галактиці понад 30 "розумних" позаземних цивілізацій . пройдуть два найпотужніших зорепади 2020 року. Також Про те, коли можна буде спостерігати за цими явищами, розкажуть Українські Новини.

Дві повні за один місяць

Зазвичай на рік відбувається дванадцять повних, проте раз в декілька років ця кількість збільшується до 13, адже повний місяць становить приблизно 29 діб.

Одну повню можна буде спостерігати 2 жовтня, коли Місяць зійде о 18:39, а зайде о 06:40. У народі його звану, Місяцем мисливця, адже це перший повний місяць після осіннього рівнодення. Це час заготівель, запасів, збору врожаю та підбиття підсумків року, що минає теплого періоду.

31 жовтня відбудеться другий повний місяць, який прийнято називати "блакитним Місяцем". Однак це тільки образна назва, яку запозичили з англійської сталого виразу "Once in a Blue Moon" (робити щось дуже рідко). Місяць зійде о 16:50, а зайде о 6:11.

Найпотужніші зорепади 2020 року - Драконїди й Оріоніди.

Драконїди можна буде спостерігати в нічному небі з 6 по 10 жовтня, а його пік припаде на ніч з 8 на 9 жовтня. Назву цей метеорний потік отримав від сузір'я Дракона, в якому розташований його радіант. Стежити за ним найкраще в сутінках.

Метеорний потік Оріонід можна буде спостерігати з 2 жовтня і по 7 листопада, його пік припаде на ніч з 20 на 21 жовтня. Спостерігати його потрібно в повній темряві на південному сході, де з'являться яскраві метеорити від комети Галлея, які стикаються з атмосферою Землі зі швидкістю 238 тис. км/год.

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