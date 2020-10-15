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15 жовтня 2020, четвер, 23:08 7
Фінанси 2020-10-16T00:30:03+03:00
Українські Новини
У Пенсійному фонді затвердили показник середньої зарплати для розрахунку пенсійних виплат

У Пенсійному фонді затвердили показник середньої зарплати для розрахунку пенсійних виплат

Константин Долгий
ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, виплата пенсій, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, розрахунок пенсій
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua

Пенсійний фонд України (ПФУ), де раніше розповіли, скільки коштів з бюджету було направлено на фінансування жовтневих пенсій, затвердив для розрахунку пенсій українцям показник середньої заробітної плати в Україні.

Як передають Українські Новини, про це говориться в  повідомленні на офіційній сторінці Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за серпень 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - йдеться в повідомленні пресслужби ПФУ.

Відзначається, що затверджений фондом показник середньої заробітної плати становить 9 608 грн 67 коп.

Інфографіка затвердження показника зарплати для розрахунку пенсійних виплат. Фото: прес-служба ПФУІнфографіка затвердження показника зарплати для розрахунку пенсійних виплат. Фото: пресслужба ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, у Пенсійному фонді на 2021 рік в Україні заплановано кілька нововведень для пенсіонерів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам вже через 15 років.

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