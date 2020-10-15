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15 жовтня 2020, четвер, 21:25 9
Президент 2020-10-15T23:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну прискорити процес проведення земреформи

Зеленський доручив Кабміну прискорити процес проведення земреформи

Константин Долгий
Кабмін, Президент України, Кабінет Міністрів України, Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів, земельна реформа
Зеленський підписує документ. Фото: Офіс президента України
Зеленський підписує документ. Фото: Офіс президента України

Процес проведення земельної реформи, яка стала умовою збільшення кредитування України з боку МВФ, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів прискорити. Про це йдеться в указі Президента України № 449, передають Українські Новини.

Згідно з текстом указу, Кабінет Міністрів зобов'язаний активізувати діяльність з передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності в комунальну власність, а також опрацювати питання щодо стимулювання оформлення територіальними громадами права власності на земельні ділянки, які були передані з державної власності.

Крім того, Кабміну необхідно вжити в установленому порядку заходів щодо врегулювання питання забезпечення отримання гарантованого права громадянами на землю при передачі в комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, щодо яких громадянам надано дозволи на розробку документації із землеустрою.

Також Кабмін зобов'язаний забезпечити супровід законопроєктів щодо фінансової підтримки фермерських господарств, поліпшення системи управління і дерегуляції у сфері земельних відносин, встановлення прозорого процесу проведення електронних земельних аукціонів, а також вжити заходів щодо прискорення створення, функціонування і розвитку національної інфраструктури картографічних даних України.

Як повідомляли Українські Новини, 26 березня Кабінет міністрів запропонував парламенту скоротити видатки державного бюджету у 2020 році на проведення земельної реформи до майже 51 млн гривень.

Також повідомлялося, що Європейський союз заявив про готовність передати Україні 26 млн євро на підтримку аграрного сектора і малого фермерства.

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