Міністр культури Ткаченко отримав у вересні 55,7 тис. гривень

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, дружина якого розгулювала в лісі в чоботях за 1 500 доларів , у вересні отримав 55,7 тис. гривень заробітної плати. Про це йдеться у відповіді Міністерства культури й інформаційної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Ткаченку у вересні, склала 55 706 гривень. З них 54 182 гривні склав посадовий оклад, 1 524 гривні - відпускні.

Після утримання 10 863 гривень податків і зборів, фактична сума, отримана міністром, склала 44 843 гривні.

Зарплата першого заступника Ростислава Карандєєва склала 56 622 гривні, заступників міністра Світлани Фоменко - 68 617 гривень, Лариси Петасюк - 80 509 гривень, Тараса Шевченка - 52 482 гривні, держсекретаря Яреми Дуля - 44 072 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила міністром культури і інформаційної політики народного депутата, голову парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Раніше, в липні, заробітна плата міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка становила 47,2 тис. гривень.

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