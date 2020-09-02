Міністр культури Ткаченко за липень заробив майже в 2 рази більше, ніж Зеленський

Заробітна плата міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка за липень становила 47,2 тис. гривень, що майже в 2 рази більше зарплати президента Володимира Зеленського , а зарплата заступників Ткаченка становила - від 22,5 тис. гривень до 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури і інформаційної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Ткаченку в липні, становила 47 230 гривень.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника Ростислава Карандєєва (призначений 15 липня) становила 22 588 гривень, заступників міністра Світлани Фоменко - 47 230 гривень, Лариси Петасюк - 47 230 гривень.

Зарплата Олександра Ткаченко та його заступників в липні. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата Олександра Ткаченко та його заступників в липні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські новини, у липні Гутцайту нарахували доплати, оздоровчі та відпускні на 66,3 тис. гривень .

Також в липні Мендель отримала 24,9 тис. гривень надбавок, премій та "відрядження" .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини