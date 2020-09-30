Дружина міністра культури гуляє в лісі в чоботях за $1500

Дружина міністра культури України Олександра Ткаченка, Анна, виклала в Instagam фотографії, на яких вона позує в сосновому лісі в чоботях від Christian Dior вартістю півтори тисячі доларів.

Про це повідомило видання Страна.ua.

"Це взуття від французького бренду Christian Dior з колекції 2020-21, про яку в цьому сезоні мріє не одна модниця. На офіційному сайті пишуть, що ефектні чоботи D-Major відрізняються оригінальними елементами дизайну. Вони без шнурівки й виготовлені з технічної тканини з елементами телячої шкіри. Оригінальна пара чобіт, як у дружини міністра, коштує $1490 або майже 42 000 гривень по курсу НБУ на 29.09.2020 року", - пише Страна.ua.

Анна Ткаченко працює директором Діджитал напрямки та інновацій групи 1+1 media. Дружина міністра стежить за модними трендами й час від часу хвалиться в Instagam своїми брендовими новинками. У Анни є колекція дорогих сумок всесвітньо відомих брендів Dior, Balenciaga, Chloé, Off-White і Prada. П'ять сумок дружини міністра стоять, як новий автомобіль - близько 270 000 гривень.

Нагадаємо (https://strana.ua/articles/private-life/288518-ministr-kultury-tkachenko-zhivet-v-osobnjake-na-kievskom-more-za-12-millionov-hriven.html), міністру культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка належить маєток на березі Київського моря. Цією нерухомістю Ткаченко придбав після скандалу з орендою незаконно побудованого будинку на Трухановому острові. Угода з купівлі нового особняка відбулася 24 грудня 2019 року. Ділянка в 15 соток і котедж площею 267 квадратів заплатили 12 млн грн. Будинок знаходиться в селі Лебедівка в 12 км від Києва. З одного боку, особняк оточує водосховище, а з іншого - сосновий ліс.

Згідно з електронною декларацією народного депутата за 2018-й, ще бувши гендиректором каналу "1+1" Ткаченко отримав за рік зарплату у 2 973 718 гривень, а дружина принесла в сімейний бюджет 1 278 601 грн. У Верховній Раді зарплата Ткаченко як глави комітету склала трохи понад 44 000 гривень.

Як випливає з декларації, поданої міністром 1 червня 2020 року, екскерівник телеканалу 1+1 в 2019 році продав свою частку в ТРК "Студія 1+1" фінансової компанії "Альфа Крос" і тоді ж отримав за неї 23,5 млн грн. При цьому в бесіді з LIGA.net в травні минулого року він говорив, що виплати за проданий бізнес буде отримувати поступово. Частка Ткаченко становила 5%.

Як раніше писали ЗМІ, дружина Петра Порошенка Марина Порошенко відвідала в лікарні Балуха в туфлях за 19 500 гривень. Кандидат в депутати Київради носить взуття італійського бренду Aquazzura.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини