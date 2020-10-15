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15 жовтня 2020, четвер, 20:47 18
Космос 2020-10-15T22:45:02+03:00
Українські Новини
Витік повітря на борту МКС змогли виявити за допомогою чайного пакетика

Витік повітря на борту МКС змогли виявити за допомогою чайного пакетика

Константин Долгий
Космос, МКС, технології, Міжнародна космічна станція
Міжнародна космічна станція (МКС). Фото: depositphotos.com
Міжнародна космічна станція (МКС). Фото: depositphotos.com

Мешканці Міжнародної космічної станції (МКС) змогли виявити місце витоку повітря і використовували для цього чайний пакетик у той час, як сім держав світу спільно з космічним агентством NASA підписали договір про використання ресурсів на Місяці.

Про це в четвер, 15 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Ще в кінці серпня на борту МКС виявили зниження тиску, що є ознакою появи розгерметизації та витоку повітря за борт. Спочатку передбачалося, що витік відбувається в американському сегменті МКС, проте пізніше мешканці станції встановили, що вона сталася в російському модулі "Зірка".

Пошуки точного місця проводили за допомогою американського ультразвукового детектора, однак домогтися результату не вдалося.

З 1 до 6 жовтня американські астронавти та російські космонавти намагалися знайти можливе місце витоку. Для цього вони використовували стетоскоп, індикатор і вимірювач потоку, однак мешканці МКС не змогли нічого знайти.

Напередодні в Центр управління польотами надійшло повідомлення про те, що місце витоку повітря нарешті було виявлено і для його пошуків був використаний досить незвичайний предмет - пакетик чаю.

Як розповів російський космонавт Анатолій Іванишин, чайний пакетик залишили в приміщенні модуля "Зірка". В умовах невагомості пакетик почав рухатися в бік витоку повітря, що і зафіксували встановлені заздалегідь камери спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, астрономи заявили про новий космічний об'єкт, зафіксований ще в другій половині вересня. Весь цей час він знаходився на навколоземній орбіті.

Крім того, 24 вересня поблизу геостаціонарної орбіти Землі пролетів астероїд.

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