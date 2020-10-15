Витік повітря на борту МКС змогли виявити за допомогою чайного пакетика

Мешканці Міжнародної космічної станції (МКС) змогли виявити місце витоку повітря і використовували для цього чайний пакетик у той час, як сім держав світу спільно з космічним агентством NASA підписали договір про використання ресурсів на Місяці

Про це в четвер, 15 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Ще в кінці серпня на борту МКС виявили зниження тиску, що є ознакою появи розгерметизації та витоку повітря за борт. Спочатку передбачалося, що витік відбувається в американському сегменті МКС, проте пізніше мешканці станції встановили, що вона сталася в російському модулі "Зірка".

Пошуки точного місця проводили за допомогою американського ультразвукового детектора, однак домогтися результату не вдалося.

З 1 до 6 жовтня американські астронавти та російські космонавти намагалися знайти можливе місце витоку. Для цього вони використовували стетоскоп, індикатор і вимірювач потоку, однак мешканці МКС не змогли нічого знайти.

Напередодні в Центр управління польотами надійшло повідомлення про те, що місце витоку повітря нарешті було виявлено і для його пошуків був використаний досить незвичайний предмет - пакетик чаю.

Як розповів російський космонавт Анатолій Іванишин, чайний пакетик залишили в приміщенні модуля "Зірка". В умовах невагомості пакетик почав рухатися в бік витоку повітря, що і зафіксували встановлені заздалегідь камери спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, астрономи заявили про новий космічний об'єкт, зафіксований ще в другій половині вересня. Весь цей час він знаходився на навколоземній орбіті.

Крім того, 24 вересня поблизу геостаціонарної орбіти Землі пролетів астероїд.

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