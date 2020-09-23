У четвер біля Землі пролетить астероїд розміром в шкільний автобус

В четвер, 24 вересня, поблизу геостаціонарної орбіти Землі пролетить астероїд, а тим часом американське космічне агентство NASA має намір залучити приватні компанії до видобутку ресурсів на поверхні Місяця

Як передають Українські Новини, про це повідомляється на сайті Лабораторії реактивного руху (JPL).

Уже завтра астероїд, якому присвоїли ім'я 2020 SW, ненадовго відвідає навколоземну орбіту, де знаходиться кільце геостаціонарних супутників. Вчені підрахували, що ширина 2020 SW становить від 5 до 10 метрів (невеликий шкільний автобус).

Траєкторія руху астероїда 2020 SW. Фото: jpl.nasa.gov

У JPL відзначили, що хоч траєкторія руху астероїда не має на увазі зіткнення із Землею, небесне тіло найімовірніше зруйнувалося в верхніх шарах атмосфери, перетворившись в яскравий метеор.

"Існує велика кількість крихітних астероїдів, подібних до цього, і деякі з них наближаються до нашої планети так близько по кілька разів на рік", - заявив директор Центру досліджень навколоземних об'єктів Пол Чодас.

2020 SW був виявлений 18 вересня обсерваторією NASA Catalina Sky Survey в штаті Аризоні. Повз Землю він пройде 24 вересня приблизно о 4:12 за Тихоокеанським часом (13:12 за Київським).

Як повідомляли Україснькі Новини, 8 вересня величезний астероїд пролетів на відстані в 1,8 млн кілометрів від Землі. Відомо, що діаметр астероїда складає 36 метрів, а його швидкість перевищує 45 тис. кілометрів на годину.

Тим часом NASA може схвалити до квітня 2021 року місію з пошуку життя на Венері. Слід зазначити, що пошук життя в інших частинах Сонячної системи досі не зосереджувався на Венері.

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