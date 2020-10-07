Невідомий космічний об'єкт з аномально низькою швидкістю може стати штучним супутником Землі

Астрономи заявили про новий космічний об'єкт , зафіксований ще в другій половині вересня. Весь цей час він знаходився на навколоземній орбіті. Попри те, що це цілком рядова подія, вчені повідомляють про одну досить незвичайну властивість даного об'єкта, через який вони не можуть бути повністю впевненими, що це за об'єкт.

Як передають Українські Новини, про це пише портал Science Alert.

Нещодавно виявлений об'єкт отримав ім'я 2020 SO. За словами фахівців, час від часу на орбіту Землі прилітають подібні об'єкти, які на час стають штучними супутниками планети. Астрономи називають їх "мінілунами".

Раніше фахівці помітили два подібні об'єкти - 2006 RH120 і 2020 CD3. Перший прибивався до планети двічі - в 2006 і 2007 роках. Другий об'єкт знаходився на навколоземній орбіті з 2018 по 2020 рік.

Що стосується 2020 SO, то за прогнозами фахівців, він має всі шанси стати "мінілуною" вже 15 жовтня і пробути на навколоземній орбіті до травня 2021 року.

Астероїд 2020 SO може бути захоплений Землею з жовтня 2020 року по травень 2021 року. Поточна номінальна траєкторія показує захоплення через L2 і втечу через L1. Дуже хаотичний шлях, тому будьте готові до багатьох переглядів, коли з’являться нові спостереження. @Renerpho @ nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq - Тоні Данн (@ tony873004) 20 вересня 2020 р

Вчені відзначають, що сама по собі ця обставина навряд чи була б примітним, якби не швидкість, з якою рухається 2020 SO. За словами фахівців, зазвичай швидкість об'єктів подібної природи становить 11-72 км в секунду, проте 2020 SO рухається зі швидкістю всього лише в 0,6 км в секунду.

Виходячи з цього вчені роблять висновок, що 2020 SO може виявитися об'єктом штучного походження. На сьогодні у фахівців не так багато інформації, щоб стверджувати напевно, але з плином часу відомостей про 2020 SO може стати більше.

Співробітник Лабораторії реактивного руху (JPL) Пол Чодас попередньо ідентифікував даний об'єкт з корпусом ракети Surveyor 2 Centaur, яка була запущена в 1966 році. Він також припустив, що цим об'єктом може бути просто шматок космічного сміття.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні відбудеться кілька астрономічних явищ, які можуть спілкуватися один з одним. У цьому місяці пройдуть два найпотужніших зорепади 2020 року. Також очікується не один повний місяць, а відразу два.

Крім того, відправку однієї або двох місій на Венеру для пошуку життя Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) може схвалити до квітня 2021 року.

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