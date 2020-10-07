підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Наука
  • Космос
  • Невідомий космічний об'єкт з аномально низькою швидкістю може стати штучним супутником Землі
07 жовтня 2020, середа, 23:06 7
Космос 2020-10-08T00:30:02+03:00
Українські Новини
Невідомий космічний об'єкт з аномально низькою швидкістю може стати штучним супутником Землі

Невідомий космічний об'єкт з аномально низькою швидкістю може стати штучним супутником Землі

Константин Долгий
Космос, Земля, Наука, Супутник, Космічне сміття, астрономія
Земля, космос і супутник. Фото: depositphotos.com
Земля, космос і супутник. Фото: depositphotos.com

Астрономи заявили про новий космічний об'єкт, зафіксований ще в другій половині вересня. Весь цей час він знаходився на навколоземній орбіті. Попри те, що це цілком рядова подія, вчені повідомляють про одну досить незвичайну властивість даного об'єкта, через який вони не можуть бути повністю впевненими, що це за об'єкт.

Як передають Українські Новини, про це пише портал Science Alert.

Нещодавно виявлений об'єкт отримав ім'я 2020 SO. За словами фахівців, час від часу на орбіту Землі прилітають подібні об'єкти, які на час стають штучними супутниками планети. Астрономи називають їх "мінілунами".

Раніше фахівці помітили два подібні об'єкти - 2006 RH120 і 2020 CD3. Перший прибивався до планети двічі - в 2006 і 2007 роках. Другий об'єкт знаходився на навколоземній орбіті з 2018 по 2020 рік.

Що стосується 2020 SO, то за прогнозами фахівців, він має всі шанси стати "мінілуною" вже 15 жовтня і пробути на навколоземній орбіті до травня 2021 року.

Вчені відзначають, що сама по собі ця обставина навряд чи була б примітним, якби не швидкість, з якою рухається 2020 SO. За словами фахівців, зазвичай швидкість об'єктів подібної природи становить 11-72 км в секунду, проте 2020 SO рухається зі швидкістю всього лише в 0,6 км в секунду.

Виходячи з цього вчені роблять висновок, що 2020 SO може виявитися об'єктом штучного походження. На сьогодні у фахівців не так багато інформації, щоб стверджувати напевно, але з плином часу відомостей про 2020 SO може стати більше.

Співробітник Лабораторії реактивного руху (JPL) Пол Чодас попередньо ідентифікував даний об'єкт з корпусом ракети Surveyor 2 Centaur, яка була запущена в 1966 році. Він також припустив, що цим об'єктом може бути просто шматок космічного сміття.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні відбудеться кілька астрономічних явищ, які можуть спілкуватися один з одним. У цьому місяці пройдуть два найпотужніших зорепади 2020 року. Також очікується не один повний місяць, а відразу два.

Крім того, відправку однієї або двох місій на Венеру для пошуку життя Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) може схвалити до квітня 2021 року.

Більше новин про: Космос Земля Наука Супутник Космічне сміття астрономія

У четвер біля Землі пролетить астероїд розміром в ...
У Мінінфраструктури хочуть стежити за станом мості...
Порятунок мототраси в Бучі. Громада відстояла у Ве...
Вчені перетворили шпинат в джерело живлення для ба...
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
Збірна України з розгромним рахунком поступилася чинному чемпіону світу 00:07
У США переживають за робочі місця і ускладнюють правила видачі віз 23:45
Степанов пояснив, чому деякі медпрацівники не отримали доплати 23:15
МВС залучає літаки і вертольоти для реагування на порушення під час місцевих виборів 22:55
У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "дистанційці" вже більше 400 класів 22:28
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі 12:01
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok