7 країн спільно з NASA підписали угоду про освоєння Місяця

Слідом за інформацією про те, що у Землі може з'явитися новий штучний супутник, стало відомо, що NASA підписала угоду про освоєння Місяця сумісні з сімома країнами. Про це повідомляє NASA. Так, повідомляється, що програма з дослідження Місяця отримала назву "Артеміда". "Артеміда" стане найширшою і найрізноманітнішою міжнародною програмою дослідження космосу людиною в історії, а угоди "Артеміди" стануть засобом створення цієї унікальної глобальної коаліції", — сказав адміністратор NASA Джим Бріденстайн. Країни, які підписали угоду: Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія. Сполучені Штати Америки приєдналися до програми раніше. Освоєння Місяця NASA називає також одним з важливих етапів на шляху до проведення історичної місії на Марс. "По суті, угоди "Артеміди" допоможуть уникнути конфліктів в космосі і на Землі, зміцнюючи взаєморозуміння і зменшуючи неправильне сприйняття", - сказав Майк Голд, виконувач обов'язків помічника адміністратора NASA з міжнародних і міжвідомчих відносин. Повідомляється також, що висадка на Місяць першої жінки планується у 2024 році. Як повідомляли Українські новини, у вересні повз Землю пролетів астероїд розміром з автобус. Також повідомлялося, які астрономічні явища проходять в жовтні.