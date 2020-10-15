7 країн спільно з NASA підписали угоду про освоєння Місяця

Вже 8 країн об'єдналися з NASA для дослідження Місяця. Фото: pixabay

Вже 8 країн об'єдналися з NASA для дослідження Місяця. Фото: pixabay

Слідом за інформацією про те, що у Землі може з'явитися новий штучний супутник , стало відомо, що NASA підписала угоду про освоєння Місяця сумісні з сімома країнами. Про це повідомляє NASA.

Так, повідомляється, що програма з дослідження Місяця отримала назву "Артеміда".

"Артеміда" стане найширшою і найрізноманітнішою міжнародною програмою дослідження космосу людиною в історії, а угоди "Артеміди" стануть засобом створення цієї унікальної глобальної коаліції", — сказав адміністратор NASA Джим Бріденстайн.

Країни, які підписали угоду: Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія. Сполучені Штати Америки приєдналися до програми раніше.

Освоєння Місяця NASA називає також одним з важливих етапів на шляху до проведення історичної місії на Марс.

"По суті, угоди "Артеміди" допоможуть уникнути конфліктів в космосі і на Землі, зміцнюючи взаєморозуміння і зменшуючи неправильне сприйняття", - сказав Майк Голд, виконувач обов'язків помічника адміністратора NASA з міжнародних і міжвідомчих відносин.

Повідомляється також, що висадка на Місяць першої жінки планується у 2024 році.

Як повідомляли Українські новини, у вересні повз Землю пролетів астероїд розміром з автобус.

Також повідомлялося, які астрономічні явища проходять в жовтні.

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