Чорна п'ятниця-2020: коли чекати великих розпродажів і як підготуватися

Попри те, що в Україні продовжили карантин до кінця року, Black Friday традиційно проходить в першу п'ятницю після Дня подяки в США й у 2020 випадає на 27 листопада, тому у магазинів-учасників Чорної п'ятниці ще є час, щоб продумати, як зробити шопінг максимально безпечним. А про те, які секрети допоможуть вигідно скупитися в цей день, розкажуть Українські Новини. П'ять порад ефективного шопінгу на Чорну п'ятницю: Плануйте покупки заздалегідь. Допомогти в цьому може розсилка магазинів, в яких буде проходити розпродаж, адже в ній часто вказуються найвигідніші пропозиції. Складіть список, щоб не накупити зайвого. Якщо будете робити покупки в онлайн-магазинах, то можете додати товари в кошик або в художній альбом. Перевірте вартість товарів в магазинах за кілька тижнів до розпродажу. Бувають недобросовісні продавці, які заявляють про знижки, хоча вартість товару не змінювалася. Купуйте потрібні речі в перші години розпродажу, поки вони є в наявності за вигідними цінами. Якщо робите покупки на іноземних сайтах, то не забувайте про різницю в часі. Уважно оглядайте товари перед покупкою: деякі магазини для розпродажу готують не найкращі зразки продукції. А якщо замовляєте товари онлайн, то доставку обирайте з післяплатою. Як повідомляли Українські Новини, понад 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масових закупівель у Чорну п'ятницю. Головна причина - захист довкілля. Також минулого року знижки були не тільки на одяг і взуття, а й на туристичні тури, авіаквитки й різноманітну техніку