підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
  • Новини
  • Життя
  • Чорна п'ятниця-2020: коли чекати великих розпродажів і як підготуватися
15 жовтня 2020, четвер, 20:00 11
Життя 2020-10-15T22:30:03+03:00
Українські Новини
Чорна п'ятниця-2020: коли чекати великих розпродажів і як підготуватися

Чорна п'ятниця-2020: коли чекати великих розпродажів і як підготуватися

Елена Новикова
знижки, Чорна П'ятниця, Black Friday
Чорна п'ятниця. Фото: pixabay.com
Чорна п'ятниця. Фото: pixabay.com

Попри те, що в Україні продовжили карантин до кінця року, Black Friday традиційно проходить в першу п'ятницю після Дня подяки в США й у 2020 випадає на 27 листопада, тому у магазинів-учасників Чорної п'ятниці ще є час, щоб продумати, як зробити шопінг максимально безпечним. А про те, які секрети допоможуть вигідно скупитися в цей день, розкажуть Українські Новини.

П'ять порад ефективного шопінгу на Чорну п'ятницю:

  1. Плануйте покупки заздалегідь. Допомогти в цьому може розсилка магазинів, в яких буде проходити розпродаж, адже в ній часто вказуються найвигідніші пропозиції.
  2. Складіть список, щоб не накупити зайвого. Якщо будете робити покупки в онлайн-магазинах, то можете додати товари в кошик або в художній альбом.
  3. Перевірте вартість товарів в магазинах за кілька тижнів до розпродажу. Бувають недобросовісні продавці, які заявляють про знижки, хоча вартість товару не змінювалася.
  4. Купуйте потрібні речі в перші години розпродажу, поки вони є в наявності за вигідними цінами. Якщо робите покупки на іноземних сайтах, то не забувайте про різницю в часі.
  5. Уважно оглядайте товари перед покупкою: деякі магазини для розпродажу готують не найкращі зразки продукції. А якщо замовляєте товари онлайн, то доставку обирайте з післяплатою.

Як повідомляли Українські Новини, понад 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масових закупівель у Чорну п'ятницю. Головна причина - захист довкілля.

Також минулого року знижки були не тільки на одяг і взуття, а й на туристичні тури, авіаквитки й різноманітну техніку

Більше новин про: знижки Чорна П'ятниця Black Friday

Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
Київ залишається в "помаранчевій" карантинній зоні. Сім обласних центрів потрапляють в "червону"
Новини
У Пенсійному фонді затвердили показник середньої зарплати для розрахунку пенсійних виплат 23:08
Міносвіти має намір провести вступну кампанію до вищих навчальних закладів в липні 2021 22:48
Захист потерпілих у справі тещі Притули сумнівається в завершенні судового процесу до 2021 22:37
У Сумах захворюваність на коронавірус наближається до рекордної 1 000 на 100 тис. населення 21:59
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак одружився на голові Чернігівської ОДА, яка обіцяла прострелити соратникам ноги 21:54
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
більше новин
У Києві завтра почнуть вмикати опалення, - Кличко
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok