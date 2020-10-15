Чорна п'ятниця-2020: коли чекати великих розпродажів і як підготуватися

, Black Friday традиційно проходить в першу п'ятницю після Дня подяки в США й у 2020 випадає на 27 листопада, тому у магазинів-учасників Чорної п'ятниці ще є час, щоб продумати, як зробити шопінг максимально безпечним. А про те, які секрети допоможуть вигідно скупитися в цей день, розкажуть Українські Новини.

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П'ять порад ефективного шопінгу на Чорну п'ятницю:

Плануйте покупки заздалегідь. Допомогти в цьому може розсилка магазинів, в яких буде проходити розпродаж, адже в ній часто вказуються найвигідніші пропозиції.

Складіть список, щоб не накупити зайвого. Якщо будете робити покупки в онлайн-магазинах, то можете додати товари в кошик або в художній альбом.

Перевірте вартість товарів в магазинах за кілька тижнів до розпродажу. Бувають недобросовісні продавці, які заявляють про знижки, хоча вартість товару не змінювалася.

Купуйте потрібні речі в перші години розпродажу, поки вони є в наявності за вигідними цінами. Якщо робите покупки на іноземних сайтах, то не забувайте про різницю в часі.